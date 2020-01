Mohsen Rabbani, acusado por la causa AMIA: “Es probable que a Nisman lo hayan inducido a matarse”

El ex agregado de la embajada de Irán en Argentina fue señalado por el ex fiscal como una pieza clave en el ataque terrorista.



Mohsen Rabbani, uno de los principales acusados por el atentado a la AMIA, no descartó la posibilidad de que al fiscal Alberto Nisman lo hubieran forzado a matarse porque “no tenía nada” contra los iraníes acusados de perpetrar el ataque.

“Es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas”, apuntó el ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

¿Por qué ocultan la verdad? ¿Por qué deben llevar a la cárcel a D´Elía porque viajó a Irán?”, planteó el ex agregado cultural.

Según Rabbani, Nisman iba a quedar al descubierto en la sesión de la Cámara de Diputados, en la que explicaría la denuncia presentada contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Además, dio a entender que en el caso intervinieron representantes de Estados Unidos.

En ese marco, insistió: “En Diputados se iba a saber la verdad, que es que Irán no tiene nada que ver con el atentado a la AMIA”. Al mismo tiempo, indicó que el ex fiscal, encontrado muerto el 18 de enero de 2015, “estuvo influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia”.

El ex agregado cultural señaló que Argentina e Irán tenían “buenas relaciones antes del atentado a la AMIA”, pero “a los norteamericanos no le gustaban estas relaciones”.

El ex miembro de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires afirmó que “es lamentable que se mantengan las acusaciones” en su contra respecto a su presunto rol como autor intelectual de la voladura de la AMIA y remarcó que son “puras mentiras”.

También aseguró que el ex titular de la AFI AMIA recibía financiamiento externo de Estados Unidos e Israel para apuntar contra Irán. Sin embargo, Nisman contaba con recursos reservados entregados por el gobierno.

En otro tramo de la entrevista, Rabbani dejó en claro que, pese a las gravísimas acusaciones en su contra, no tiene intenciones en colaborar con la investigación: “No queremos perder el tiempo”, contestó cuando le consultaron y desvió el foco de la atención para hablar sobre la tensión en Medio Oriente.

“Irán no tiene nada que ver con el tema de la Amia. Quienes lo hicieron, están amenazando, no dejan aclarar, no quieren que la gente conozca la verdad. No lo dejaron declarar, no dejaron que la gente conociera la realidad; cuando Nisman quiso ir a la asamblea nacional argentina y todos lo esperaban, a la noche dijeron que había fallecido, que había muerto”, dijo.