Mirtha Legrand contó que le diagnosticaron maculopatía en sus ojos: qué es

La anfitriona de los almuerzos y cenas de El Trece reveló que ya recibió varias inyecciones para tratar la afección. Cómo afecta su día a día y cuál es el tratamiento.

Mirtha Legrand.

Hace algunos días Mirtha Legrand contó en su programa que padece algo llamado maculopatía en sus ojos, que es una situación que se detecta en una de cada tres personas mayores de 75 años. Pero, ¿cómo afecta a la visión de la anfitriona de los almuerzos?

«Me tratan los doctores Zaldívar para la maculopatía. Me van poniendo una inyección en cada ojo. En el ojo izquierdo ya tengo cinco inyecciones; y en el derecho, seis», detalló Mirtha Legrand, que tiene más de 90 años y lleva décadas en la televisión sin ánimos de retirarse.

Fue el doctor Guillermo Capuya quien dio detalles sobre la maculopatía en el programa «Mañanísima», donde precisó que «con el paso del tiempo, pueden acumularse en la mácula unas drusas, que son unas proteínas y unos puntitos amarillos».

Esas proteínas pueden provocar dificultades en la vida diaria ya que complica u obstruye la visión central del ojo.

Además, existen dos tipos de maculopatías: la seca, que es la más común, y la húmeda, que se presenta en el 15% de los diagnósticos y según capuya «es la que debe tener Mirtha Legrand».

Lo que ocurre es que en la maculopatía húmeda «crecen debajo de la retina unos vasos sanguíneos que sangran, levantan la retina y generan una visión distorsionada», dijo el médico, y eso «significa que yo no puedo ver caras, no puedo leer, no puedo cocinar, no puedo manejar».

«Veo bien de los costados, pero la visión central la tengo perdida, lo cual dificulta la vida diaria», precisó.

En efecto, Mirtha Legrand está recibiendo un tratamiento adecuado con las inyecciones porque «lo que hace es detener la progresión, evitando que esos vasos crezcan detrás de la retina y evitando la maculopatía».

«Son bastante sencillas y bastante buenas. Se dan una vez por mes al principio, y de acuerdo al oftalmólogo que la vea, verá la periodicidad que requiere», agregó el médico.