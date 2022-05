Morales indicó que el foco debe estar puesto “en los problemas estructurales de la economía” porque “no solo hay que resolver la macro sino también la micro” que abarca “el tema de la productividad de cada sector y cada PyMe del país, que son las que generan empleo, progreso y riqueza”.

Remarcó “la responsabilidad de la política” de cara a mejorar las condiciones para el crecimiento y sostuvo que “en la medida en que se siga con este nivel de confrontación no podemos poder en marcha un plan a 30 años”.

El mandatario subrayó la importancia del cambio de la matriz energética, especialmente por los cambios en la geopolítica, la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento en los costos de la energía producto del conflicto bélico. En ese marcó se manifestó “sorprendido por lo que pasa con litio a nivel mundial, con la tonelada de litio spot está a 60 mil dólares”. “Hasta Elon Musk le cae la ficha que tiene que meterse en el litio”, enfatizó.

“Hay un cambio en el mundo, que imprime un cambio científico y tecnológico que es tremendo”, indicó Gerardo Morales, agregando que “hasta las petroleras se están reconvirtiendo en empresas de energía”.

“Quien no invierta en desarrollo de energía solar, en litio y en movilidad eléctrica en 25 o 30 años va a quedar afuera, porque el mundo va en otra dirección y va al cambio de la matriz de energía, por eso crece la demanda del litio”, sostuvo el gobernador.

Morales marcó la necesidad de definir urgente “un plan de inversión productiva” con “un plan de desarrollo energético a 30 años, con un plan educativo que acompañe los procesos de cambios en el mundo, que se suman a la lucha contra el cambio climático”.

Además, el mandatario indicó “que hay que salir de esta grieta”, a lo que añadió: “Soy anti grieta, creo en el dialogo y nadie me va decir con quien tengo que hablar y con quien no”. “No hay futuro si no hay dialogo y si no hay políticas públicas a largo plazo”, afirmó Morales.

Por último, valoró la decisión del sector de “seguir invirtiendo a pesar de la situación del país”, al tiempo que destacó que las “grandes inversiones mineras fortalecen el progreso en varias regiones del país”.

“Jujuy es una provincia que tiene una riqueza inmensa”

Por su parte, el vicepresidente del Banco Macro, Jorge Pablo Brito, manifestó que “nuestro país tiene la particularidad de poner muchas trabas a quienes quieren invertir en Capital Federal o en Buenos Aires, pero en el interior especialmente a Jujuy, uno se encuentra con gobernadores que nos abren las puertas y en este caso el gobernador Gerardo Morales es un abanderado de eso”, añadió.

Brito afirmó que “hoy observamos que Jujuy es una provincia que tiene una riqueza inmensa, si se tiene en cuenta lo que los expertos creen que va a ocurrir, por ejemplo, con el tema matriz energética”.

“Las fuentes renovables empiezan a ser la esencia y lo que más crece en las nuevas matrices energéticas; es por eso que todos los países buscan la soberanía energética y si uno mira el futuro, en el cual el petróleo y el gas se van a agotar, tanto los vehículos como todo lo que integra la matriz energética, van a tener que ver con energía eléctrica y energía renovable, por lo que indudablemente el litio tendrá un rol preponderante y en ese sentido Jujuy, será una provincia reconocida en todo el mundo.