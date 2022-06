Milei se lanzó «contra los políticos chorros, empresarios prebendarios y periodistas ensobrados»

«Yo no me metí en el pantano inmundo de la política para ser parte de un nuevo fracaso, si no para transformar la Argentina en una potencia», exclamó.

Javier Milei realizó su primer acto en el conurbano bonaerense. Fue en el estadio de El Porvenir, en la localidad de Gerli, y contó con la participación previa de El Dipy. «No necesitamos un focus para ver que contestamos. Lo hacemos desde nuestra convicción y valores morales», afirmó.

«Pedimos el voto para sacarles el poder a ellos y devolvérselo al pueblo. Por eso tienen miedo. Nos difaman para mantener sus privilegios, pero nos mantenemos estoicos porque estamos convencidos de la pelea. Somos nosotros contra todos: los políticos chorros, los empresarios prebendarios, los periodistas ensobrados y los sindicalistas tranzas».

«Esta es una oportunidad histórica para vencer a la casta y poner de pié el país. Solo a la maldita casta le conviene este modelo. Son todos socialistas, de buenos o malos modales», sostuvo. «Yo no me metí en el pantano inmundo de la política para ser parte de un nuevo fracaso, si no para transformar la Argentina en una potencia», exclamó.

«Algunos siembran dudas sobre si tenemos un modelo. Nuestra guía es el modelo del liberalismo. Podemos ver nuestra historia. En 1860 cuando se aplica la Constitución de Alberdi dejamos de ser un país bárbaro. Otro caso es Irlanda. Tienen el caso de India, que al adoptar un modelo liberal multiplicó por 11 el PBI per cápita. Los países libres son ocho veces más ricos que los reprimidos», concluyó.