Milei recibió un premio de manos de Bessent y agradeció el respaldo de EE.UU.: «Estamos en el camino correcto»

Los invitados comenzaron a llegar cuando todavía era de día, al mejor estilo estadounidense. La gala en Manhattan era de riguroso “black tie”, por eso se veían smokings, vestidos largos y profusos brillos entre las 650 personas que habían pagado un mínimo de 3.000 dólares la entrada se acomodaban en sus mesas.

Ya caída la noche llegó el presidente Javier Milei, uno de los protagonistas de la velada organizada por el Atlantic Council porque fue reconocido como Ciudadano Global 2025, junto con el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

Parecía el cierre perfecto para un día de buenas noticias para el Gobierno: la persona elegida para entregarle el premio fue Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que por la mañana había anunciado un fuerte paquete de respaldo financiero a la Argentina, con un swap de 20.000 millones de dólares y un préstamo de “estabilización cambiaria” que la delegación argentina en New York celebró con alivio.

En su discurso tras recibir el premio, Milei volvió a agradecer el respaldo de Estados Unidos a la Argentina. «Estamos en el camino correcto», aseguró el presidente, vestido de riguroso smoking. Y agregó: “Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”.

El libertario apuntó que «sabemos que para los argentinos este ha sido un periodo difícil», pero indicó que “hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, remarcó.

Por su parte, previo a las palabras del presidente, Bessent destacó que antes de la gestión de Milei la economía argentina era “más gasto, más socialismo, más burocracia. Un hombre reconoció que el gasto no es una solución sino el problema”, añadió en referencia al libertario.

Al respecto, sostuvo: «Hoy reconocemos a Milei por su esfuerzo incansable. Ha transformado a Argentina para mejor”- Y destaco que logro superávit fiscal por tres años consecutivos. “El mundo comienza a ver a Argentina con ojos frescos”. “Puso los cimientos para una nueva era dorada en Argentina”, aventuró.

Milei llegó a la gala acompañado de su hermana Karina y se sentaron en una mesa central con el canciller Gerardo Werthein, el ministro Luis Caputo y el embajador Alec Oxenford, mientras una orquesta de jazz amenizaba la espera en un salón ya colmado y con la entrada de burrata caprese en los platos. Milei compartió mesa con Bessent, la vicedirectora del Council, Adrienne Arsht, y varios empresarios.

En el camino a su asiento, Milei se dio un abrazo con Peter Lamelas, el futuro embajador de EE.UU. en Argentina, cuyo pliego acaba de ser aprobado por el Senado y se apresta a viajar a Buenos Aires. El jefe de la Rosada ya se había conocido al médico y ahora diplomático en una gala en Mar-a-Lago, la casa de Donald Trump en Palm Beach

En otra mesa se acomodaba Macron junto con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, con quien Milei se había encontrado en el hotel donde se aloja el presidente, apenas unas horas antes.

No es la primera vez que un argentino es premiado por el Council y una jefa del Fondo lo miraba. En 2017 atrás el entonces presidente Mauricio Macri había sido reconocido y entre los invitados estaba Christine Lagarde. El evento fue recordado porque Macri dijo que tenía un “crush” (una especie de enamoramiento o flechazo) con la francesa, que le había otorgado un abultado préstamo de 45.000 millones de dólares.