Milei prometió terminar con la obligatoriedad educativa y lo repudiaron todos

El precandidato de Avanza Libertad dijo que, en caso de ser presidente, anulará la obligatoriedad del preescolar, la primaria y la secundaria, e implementará un «sistema de vouchers».

Acérrimo partidario del adoctrinamiento privado, Javier Milei volvió a atacar a la educación pública donde, según él, se imparte “adoctrinamiento del Estado”. Ahora, prometió terminar, en el caso de ser presidente, con la obligatoriedad y la gratuidad en los niveles preescolar, primario y secundario.

Dirigentes políticos y sociales repudiaron esa propuesta del precandidato así como la implementación de «un sistema de vouchers» para que los padres “elijan” dónde estudiarían sus hijos, si es que eligen enviarlos a la escuela.

«Gratis no hay nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Hay que cambiar el sistema, porque como está no funciona. Hay un Estado fallido y podemos proponer métodos para que la educación se parezca al mercado», fundamentó el diputado.

Repudios generalizados a la propuesta de Milei

Esos dichos fueron repudiados por especialistas en educación y personalidades ligadas a la actividad pedagógica, quienes recordaron el derecho constitucional «a enseñar y aprender» amparado en el artículo 14 de la Carta Magna, profundizado en los tratados internacionales incorporados a la Constitución.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, señaló que la negativa de Milei a pronunciarse en favor de la educación obligatoria es una postura «antiderechos» que presupone entender «la educación como un mercado».

«Creemos que la educación es un derecho y como tal requiere financiamiento del Estado. Desde 1884, la Constitución plantea que la educación primaria es gratuita y obligatoria. Milei cree en la educación como un mercado», replicó el ministro.

Y advirtió que «la propuesta de los ‘vouchers’ es una propuesta que en Chile la trajo la dictadura de Augusto Pinochet: son concepciones antiderechos que destruyen las políticas públicas y generan desigualdad».

Para el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, los dichos de Milei sobre la educación tienen como objetivo «sacarle los derechos a los que menos tienen» e indicó que «es falso que hay un abandono de la escuela».

Sobre la brecha social en el acceso a la educación, subrayó que «las clases no pobres ya privatizaron la educación y la salud, no precisan al Estado».

En esta línea, el funcionario bonaerense negó que haya «un abandono de la escuela», dijo que esas manifestaciones son «falsas» y remarcó que «hoy van a la escuela casi el 98% de los niños a partir de los cinco años».

Los dichos de Milei fueron cuestionados también por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, quien sostuvo que la obligatoriedad de la primaria y la secundaria tiene que ver con «otorgar derechos». “Lo que propone Milei es un sistema de exclusiones de los sectores populares», puntualizó.

Para la gremialista, lo que subyace en las palabras del precandidato de La Libertad Avanza es impulsar una privatización indirecta de la educación para que se la haga funcionar a partir del «financiamiento externo del Banco Mundial, empresarios y fundaciones externas».

Alesso consideró que el discurso de Milei tiende a la «mercantilización y la privatización» y planteó que busca convertir a la educación en «un negocio».

Por otro lado, desde las filas de Juntos por el Cambio, la diputada nacional por la CABA Victoria Morales Gorleri cuestionó a Milei a través desde su cuenta de Twitter. «La obligatoriedad educativa no es un arma que se le pone en la cabeza a la sociedad sino un estímulo indispensable para la supervivencia. Me preocupa siempre tu mirada violenta de las cosas y tus metáforas bélicas», lo cruzó desde la red social.