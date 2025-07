Milán, el pastor alemán que incautó más de 190 kilos de drogas y hoy busca un nuevo hogar

Milán, un miembro canino de la Patrulla Fronteriza, se retira después de una impresionante carrera en la que detuvo más 190 kilos de drogas ilegales antes de que ingresaran a los Estados Unidos.

Durante seis años, el pastor alemán de 8 años trabajó “incansablemente” con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (USCBP, por sus siglas en inglés -U.S. Customs and Border Protection-), olfateando los puertos de Miami.

Milán fue fundamental en la incautación de grandes cantidades de sustancias. El oficial canino detectó más de 55 kilos de marihuana, 114 kilos de cocaína, 20 kilos de éxtasis y 2 kilos de metanfetamina.

Después de seis años de servicio, Milán se retira de la Patrulla Fronteriza. Foto: Facebook/Paws Of War.

“Es un perro salvaje. Lo único que quería hacer era trabajar”, aseguró en diálogo con New York Post Michael Schwank, su adiestrador y compañero en la USCBP.

Schwank y Milán formaron un vínculo especial de trabajo. “Casi a diario” encontraban desde pequeñas cantidades de drogas hasta grandes litros de sustancias líquidas, según comentó Schwank.

Robert Misseri, cofundador de Paws of War, una organización con sede en Long Island que está ayudando a encontrarle un nuevo hogar a Milán, señaló que el oficial canino “trabajó largas jornadas bajo el sol ardiente” e “hizo su trabajo muy bien”, convirtiéndose en un “canino muy respetado”.

Milán, el pastor alemán que protegió las fronteras de EE. UU.

Milán se ve obligado a retirarse de la USCBP debido a que comenzó a mostrar signos de enfermedad del disco intervertebral, una afección común en perros, donde uno o más discos intervertebrales se dañan.

Aunque a Schwank le resultó “muy difícil decir adiós”, no puede adoptarlo debido a que tiene dos hijos pequeños en casa. “Fue muy difícil despedirme. Si hubiera estado en otras circunstancias, sin duda me lo habría quedado. Me emocionó mucho”, sostuvo.

Es por ello que Paws of War cubre los gastos médicos de Milán, tanto los actuales como los futuros, y busca un hogar para el pastor alemán con un adiestrador canino que preste servicio a las fuerzas o este retirado.

Milán detectó más de 190 kilos de drogas durante sus seis años de servicio. Foto: Facebook/Paws Of War.

Misseri enfatizó que “estos perros no conocen nada más que trabajar” y que “lo que él cree que es jugar es buscar drogas”. La organización proporcionará un “kit completo” que se utilizó para entrenar a perros como Milán, para que su futuro dueño pueda seguir “interpretando roles” con él.

El entrenamiento de Milán, que duró dos años, se llevó a cabo en el Centro Canino de la USCBP en El Paso. Alexander Hernández, Gerente del Programa de Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, sostuvo que Schwank y Milán constituían un “equipo increíble, enfocado como un láser”.

Misseri subrayó el profundo impacto que el entrenamiento tiene en la vida de los oficiales canina, al sostener que “estos perros sacrifican sus vidas enteras para hacer el bien”.

Debido a una enfermedad de discos, Milán se jubila y ahora busca un nuevo hogar. Foto: Facebook/Paws Of War.

“Nadie sabrá la verdadera magnitud de lo que hizo Milán en términos de las vidas que salvó, al interceptar estas peligrosas drogas”, aseguró y agregó que, pese a los avances tecnológicos, “nada supera su olfato”.

“Milan está con uno de nuestros adiestradores de confianza, aprendiendo a adaptarse a una vida más lenta y sin estrés en la que no se espera nada de él, excepto quizá encontrar algunas golosinas. Sirvió con honor. Ahora nos toca a nosotros servirle a él”, escribió la organización en posteo de Facebook.

La Patrulla Fronteriza comenzó a usar perros en 1986 y, hoy en día, la agencia cuenta con más de 530 equipos caninos de aplicación de la ley desplegados en todo Estados Unidos.