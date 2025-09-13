Miguel Ángel Russo viajará a Rosario con el plantel de Boca para el partido contra Central

Apenas dos días después de haberse reincorporado al trabajo tras su internación por una infección urinaria, Miguel Ángel Russo viajará este sábado a Rosario junto al plantel de Boca y el domingo dirigirá a su equipo en el encuentro ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura.

El entrenador será parte de la delegación que, después del entrenamiento matutino en Boca Predio, volará a las 14.15 hacia Rosario. Allí, la delegación se alojará en el hotel Puerto Norte, a la espera del encuentro frente al Canalla el domingo a las 17.30. Y, seguramente, el DT será ovacionado por el público canalla, que recuerda con cariño su paso en cinco períodos y con el que fue campeón de la Copa de la Liga 2023.

El técnico había sido internado en el sanatorio Fleni de Belgrano el martes 2 de septiembre luego de que le fuera detectada una infección urinaria. En ese centro de salud le hicieron un cultivo para identificar la bacteria y le pasaron antibióticos por suero para eliminar la infección y mantenerlo hidratado. Después de tres días de internación, el viernes 5 recibió el alta.

Tras pasar el fin de semana en su casa y terminar de recuperarse en los primeros días de esta semana, sus médicos dieron el visto bueno y el entrenador se reincorporó a los entrenamientos el jueves en la Bombonera. Durante los días previos, los trabajos del plantel habían estado a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes de campo.

Russo había sido diagnosticado en 2017 con un cáncer de vejiga y después le descubrieron un pequeño tumor en el páncreas. Se sometió a dos cirugías y a sesiones de quimioterapia. Desde ese momento, el entrenador es paciente oncológico y está inmunodeprimido. Las bajas temperaturas, como las que se registraron en las últimas semanas, atentan contra la salud del entrenador.

Miguel Ángel Russo junto a Juvenal Rodríguez, uno de sus asistentes. Foto: Javier García Martino / Prensa CABJ.

Con el aval de sus médicos, el DT viajará este sábado y el domingo estará, quizás por última vez como entrenador, en el Gigante de Arroyito, donde recibirá un baño de cariño de los simpatizantes de Central. Más allá de las muestras de afecto hacia el DT, Boca disputará ante el equipo de Ángel Di María un duelo clave para trepar en la tabla anual en busca de un boleto directo a la próxima Copa Libertadores.

En cuanto a la alineación que Russo presentará en Rosario, la única duda está en el arco. Agustín Marchesín será exigido y, en base a eso, el cuerpo técnico decidirá si juega. Si no, atajará Leandro Brey. Los otros 10 serían los mismos que vencieron 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata: Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.