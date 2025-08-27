Migue Granados le respondió a Nico Occhiato, tras ausentarse en su torneo de pádel: «Cuando eligen irse a otro lado, duele»

En medio del escándalo que se generó por la ausencia de LUZU TV en el torneo de pádel entre canales de streaming organizado por OLGA, Strim Padle Mach, Migue Granados salió a responderle a Nico Occhiato, quien previamente había explicado los motivos para rechazar la invitación.

Cabe recordar que la histórica pelea entre los conductores comenzó cuando figuras del canal de Occhiato, como Nati Jota, Nacho Elizalde y Marti Benza, dejaron sus puestos para irse a la competencia.

Luego, la guerra terminó de estallar luego de que Nico acusara a Migue de enviarle bots a su canal para simular que tenían una mayor audiencia en las métricas pero de manera desleal.

A pesar de que, con el tiempo, se calmaron las aguas, parece que no fue suficiente para que Nico Occhiato decidiera que él o alguno de los integrantes de sus ciclos formaran parte del torneo.

El conductor explicó: “Se portaron bastante desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? (…) ¿Por qué deberíamos caretear una situación si la verdad que no se comportaron bien con nosotros?”.

OLGA organizó un torneo de pádel entre canales de streaming. Foto: Instagram

En ese sentido, Granados fue consultado por sus dichos y se sinceró: “Al fin y al cabo, banco la de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto, y a veces te bardean por ser tan directo. Pero el loco… yo banco que no fue careta y dijo ‘conmigo se portaron mal y no voy a ir al cumpleañito’”.

“La realidad es que nosotros llamamos gente que estaba laburando allá cuando terminó el año y les ofrecimos laburo porque nos gustaban. Llamamos de Blender a Evitta Luna y vinieron al torneo igual. Es trabajo”, agregó el conductor, marcando la postura que tomó otro canal de stream.

En esa línea, planteó: “Termina el año y decís, ‘che, me gusta cómo jugás, ¿querés venir a mi canchita? Te puedo ofrecer más para que sientas que tiene un sentido, y además te ofrecemos que puedas hacer lo que quieras, especiales, cosas que te gustan’. Entonces la persona elige, y cuando alguien que está en tu casa elige irse a otro lado, duele”.

Migue Granados le respondió a Nico Occhiato. Foto: Captura TV.

“Entonces entiendo que esté ofendido y que no quiera venir al cumpleañito. No me parece loco lo que plantea, me parece correcto. Yo estaría igual, yo haría lo mismo. No me parece un tema de valores, ya roza lo ético y moral, es una palabra más importante. Yo no lo linkeo con los valores, es trabajo”, agregó Migue, entendiendo la decisión de su colega.

Y sumó: “Pasan estas cosas como pasan entre dos centros de estética que están enfrente, entre dos panaderías o dos cafeterías. Son boludeces, pero para nosotros es nuestro universo completo”.

Por último, Migue habló sobre los rumores acerca de que OLGA transmita los próximos Martín Fierro y cómo le caería esa noticia a Occhiato: “Eso no es un evento de OLGA, es de APTRA. Nos han tanteado y estaría bueno, pero no es de OLGA. Ellos el año pasado hicieron unos premios y fue gente nuestra y ganó. No es como el torneo de pádel que es contenido nuestro”.

La palabra de Nico Occhiato luego de que LUZU no formara parte del torneo de OLGA

Consultado sobre la posibilidad de que Occhiato y el equipo de LUZU TV asistiera a los próximos Martín Fierro, Granados se sorprendió: “Es como ir a un Martín Fierro siendo Suar e ir a Telefe”.

“No hay nada que hablar”, cerró Migue, contundente, sobre si se sentaría a conversar con Nicolás.