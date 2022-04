Mica Viciconte, previo a la final de Masterchef Celebrity: “Quieren ensuciarme, no soy profesional ni estudié”

La influencer de convirtió en una de las finalistas de la competencia de cocina y habló del momento que está atravesando.

Mica Viciconte se convirtió en una de las finalistas de la tercera edición de Masterchef Celebrity y confesó que ya se visualiza campeona del certamen de cocina, pero no esquivó a los rumores acerca de que tiene un pasado profesional en la cocina.

Respecto a esto, la influencer respondió que “primero gracias, pero no puedo chorear un título que no tengo. La gente puede decir cualquier cosa pero los periodistas tienen que ser capaces de chequear lo que dicen, averiguar, investigar, ver que la escuela no existe”.

“Qué ganas de ensuciar a alguien que se rompió el lomo cinco meses, no soy ni chef ni pastelera, ni estudié una carrera. Estuve practicando mucho, estudié con una profesora mientras hacía el certamen, y en todo caso está habilitado. Pero la persona que lo dijo quiere ensuciarme y se ve que es nuevita en el periodismo porque no entiende bien cómo hay que chequear”, disparó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

El embarazo con Cubero y la familia ensamblada

Sobre los últimos meses de su embarazo y la convivencia con las hijas de su pareja, el futbolista Fabián Cubero, Viciconte comentó que “las nenas están súper pendientes de la panza, ayudan limpiando en la casa porque saben que soy súper obse con la limpieza”.

“Ellas están incluídas en la primera etapa en la que quiero estar sola con Luca, porque nosotros dos y las hermanas siempre estuvieron contados en el plan”, precisó.

La respuesta a Nicole Neumann

Por último se refirió a las declaraciones de Nicole Neumann, ex esposa de Fabián Cubero, cuyos dichos consistieron en que su ex debería ‘ir al psicólogo’: “Mandar al psicólogo a Fabián, es fuerte, no deja de ser el padre de sus hijas”.

“Pero yo ya no pienso nada, yo nunca fui al psicólogo, y las personas que van al psicólogo están en su derecho de hacerlo, pero me parece que no está bueno decir algo así”, finalizó.