Messi está como todos los argentinos: «Aún no caigo»

«Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba, no me lo puedo creer…»,dijo el capitán de la Selección campeona del Mundial de Qatar 2022.

El capitán de la Selección Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi, publicó un emotivo posteo en Instagram con diez fotos de la final de la Copa del Mundo que por fin logró.

«Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer», dijo el mejor futbolista de todos los tiempos.

«Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos», arengó y adelantó: «Nos estamos viendo muy pronto…», en clara alusión a la fiesta popular que será la llegadadela Copa del Mundo a la Argentina.

«VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!», cerró.