Messi da la sorpresa en Inter Miami y lo festeja la Selección Argentina: se recuperó de su lesión en tiempo récord y volvería a jugar este sábado

Lionel Messi es récord constante en la MLS por la cantidad de goles y asistencias que viene regalando en su aventura con el Inter Miami, el ocaso de una carrera tan gigantesca como inigualable. Al crack rosarino habrá que sumarle una marca más porque Javier Mascherano confirmó este viernes que ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió hace apenas 13 días.

Aquella noche del 2 de agosto frente a Necaxa por la Leagues Cup, Leo pidió el cambio a los 11 minutos del primer tiempo y se fue con una bronca de novela, que no pudo maquillar ni siquiera con el agónico empate y el triunfo por penales de su equipo ante los mexicanos dirigidos por Fernando Gago.

Se habló de «lesión leve» pero también se temió un pequeño desgarro, y se armó una lista de compromisos en los que indefectiblemente se lo consideraba ausente. Incluso se llegó a creer que Leo se podía llegar a perder los dos enfrentamientos oficiales que le esperan a la Selección Argentina en septiembre, contra Venezuela en el Monumental (4/9) y ante Ecuador en Quito (9/9), ¿los últimos por Eliminatorias en la vida del 10?

A la leyenda de 38 años de edad le tocó palpitar desde afuera el 3-1 del Inter contra Pumas, el día en que Rodrigo De Paul marcó su primer gol vestido de rosa, para asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Leagus Cup, pero también padeció por TV la goleada 4-1 como visitante ante Orlando City, en el clásico de Florida, que le hizo ceder algo de terreno a los de Javier Mascherano en la tabla de la Conferencia Este de la MLS 2025.

Lionel Messi y la noche de su lesión, el 2 de agosto. Foto: EFE / EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH.

Fue Mascherano el que le devolvió el alma al cuerpo a los hinchas del Inter pero también a Lionel Scaloni y a todos los fanáticos del fútbol que lo admiran a nivel mundial: Messi está en condiciones de volver a jugar y su regreso podría ser este sábado, ante LA Galaxy, el último de la Conferencia Oeste, en otra jornada de la liga local.

«Está bien, ya ha entrenado con el equipo desde el miércoles. Si no pasa nada raro va a estar convocado para el partido de mañana», dijo el DT en su contacto con la prensa de este viernes.

«LEO ESTÁ BIEN, DESDE EL MIERCOLES YA HA ENTRENADO CON EL EQUIPO, SI NO PASA NADA VA A ESTAR CONVOCADO»

El Jefecito Mascherano aclaró la situación de MESSI, de cara al partido de este sábado del Inter Miami vs. LA Galaxy por la #MLS

Inter Miami comenzará la fecha 27 en la sexta ubicación de su tabla, a 9 puntos de Philadelphia Union, el mejor del Este, pero con tres partidos menos. Y el aporte de Messi en esta temporada récord es notable: lleva 18 goles en 18 encuentros, y lidera la tabla de máximos artilleros con Sam Surridge, de Nashville, una cifra a la que hay que contarle también 9 valiosas asistencias. Y va por más.