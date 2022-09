Máximo Kirchner rompió el silencio tras ser reprimido por la Policía de la Ciudad

El diputado del FdT Máximo Kirchner dio este jueves detalles de la represión que sufrió de parte de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la casa de Cristina.



El diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner habló de la violenta represión efectuada el sábado pasado por la Policía de la Cuidad en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

«Fui con otro compañero, bajamos en Juncal y 9 de Julio, íbamos caminando, como vi que había mucha gente me puse la capucha para que no me reconociera la gente y no generar ningún amontonamiento, porque quería ir a ver a Cristina, que parece raro pero no deja de ser mi vieja, decidí hacerlo como cualquier hijo de vecino», relató el dirigente en diálogo con El Destape Radio.

Fue cuando intentó cruzar el vallado que comenzó la represión, y señaló: «Hubo un par de policías que se sacaron, no fueron todos, algunos subalternos no le daban bola a los superiores. A otro pibe lo golpearon innecesariamente».

El Diputado del Frente de Todos contó que además de los insultos por parte de los oficiales porteños y los golpes, le tiraron gas pimienta. «Los compañeros me dieron un mejunje muy bueno porque se pasa rápidamente el ardor en los ojos. Cristina me ve y me dice: ‘¿Qué pasó?’, ‘nada’», expresó.

«Lo que me había pasado a mí era muy menor al lado de otra gente. No me gustan esas cuestiones victimizantes ni nada. Por otro lado, ningún compañero comunicó lo que había sucedido, no hubo intención nuestra de mostrar lo que puede pasar en momentos de tensión sino que es un video de la propia Policía el que aparece», remarcó.

En este sentido, Máximo reveló cuál fue la reacción de Cristina Kirchner cuando se viralizó el video de la agresión: «Me dijo de todo porque no lo había contado. Yo ni sabía que estaba el video. Se ve que algún policía quiso hacer una demostración entre ellos y se le filtró el video».