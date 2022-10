Máximo Kirchner: «Macri no hizo nada con la plata que le dio el FMI»

El diputado del Frente de Todos apuntó contra el ex mandatario durante el VI Encuentro de la Red Federal de Derechos Humanos que se hizo en el predio de la ex Esma.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, recordó este sábado que Mauricio Macri dijo que «con 10.600 millones de dólares puede construir» el sistema de transporte ferroviario «más moderno del mundo», pero advirtió que el ex presidente, «con la plata que le dio el FMI, podría haber construido cuatro, uno encima del otro», pero «no hizo nada».

«Debería llamar poderosamente la atención que él (Macri) tuvo esos famosos 44 mil millones de dólares que tomó prestado. Pudo haber empezado, pudo haber hecho, no el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo, podría haber hecho cuatro, uno arriba del otro, y no hizo nada», señaló el diputado nacional al hablar en el cierre del VI Encuentro de la Red Federal de Derechos Humanos que se hizo en el predio de la ex Esma.

«La verdad que lo que uno entra ahí a pensar, a preguntar compañeros y compañeras, es por qué penetra ese tipo de cosas en nuestra sociedad, cómo es que calan», preguntó el titular del PJ bonaerense y afirmó que es «porque no nos permiten dar un debate en serio».

En otra parte de su exposición, Kirchner se refirió al debate en Brasil de los candidatos a presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva y Jair Bolsonaro.

«Ayer miré el debate de Lula y Bolsonaro. La agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula», dijo Máximo y advirtió sobre «la desfachatez a la hora de hablar, de no poder discutir un proyecto de país, y basarse todo en agresiones personales, en sentidos comunes».