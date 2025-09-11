Maximiliano Pullaro: «El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional»

Maximiliano Pullaro afirmó que el kirchnerismo no va a volver «nunca más» al gobierno nacional, a pesar del respaldo que representó el amplio triunfo en las elecciones legislativas de Buenos Aires., Además cuestionó que Axel Kicillof ahora busque despegarse de la figura de Cristina Kirchner.

«El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno en la República Argentina. La gente ya dio vuelta la página. Ellos van a estar envalentonados, contentos con (Axel) Kicillof que le fue bien, pero el kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional», destacó esta mañana el gobernador de Santa Fe al hablar con RTS, el canal de radio y televisión pública de la provincia.

En ese sentido, al ser consultado si el gobernador bonaerense era kirchnerista -dada su fuerte pelea con Cristina Kirchner, Máximo y La Cámpora-, Pullaro fue contudente: «No lo digo yo, lo dice él. Kicillof dice que es kirchnerista».

«Es como que digan que (el concejal de Rosario Juan) Monteverde no es kirchnerista. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Ellos se reivindican kirchneristas», continuó.

Los dichos del gobernador se dan tras la categórica victoria del peronismo en Buenos Aires, donde superó por casi 14 puntos a La Libertad Avanza y ganó en seis de las ocho secciones electorales.

Como respuesta a este resultado, el Gobierno de Milei armó una mesa política nacional conformada en su totalidad por referentes libertarios y anunció que convocaría a los gobernadores afines a retomar el diálogo, luego de los últimos reveses que sufrió en el Congreso.

Más temprano Pullaro había afirmado que desde Provincias Unidas, espacio que integra junto a otros cinco gobernadores, «estaríamos dispuestos a dialogar». Sin embargo, advirtió que hasta ahora ninguno recibió una convocatoria oficial, y señaló que quien debería hacerlo es «el presidente de la República Argentina».

«Nosotros como provincia firmamos un acuerdo con Guillermo Francos, que es una persona muy correcta, pero no nos han cumplido absolutamente nada de lo que firmamos. Es muy difícil restablecer la confianza cuando alguien pone mucha buena voluntad, pero no tiene el poder para materializar lo que se plantea en las reuniones», enfatizó Pullaro durante una entrevista con Cadena 3 Rosario.

En este sentido, agregó: «Yo, si estuviera en el lugar del Poder Ejecutivo nacional, indudablemente hubiera convocado a mucha gente que acompañó muchas políticas».