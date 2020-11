Masterchef: Dolli Irigoyen pidió «participantes que cocinen más» para la segunda temporada

Puede que no haya sido parte del jurado original de Masterchef, pero la cocinera ya está haciendo escuela dentro del reality más atrapante del año.

Quizás Masterchef era lo que el público argentino necesitaba entre tantas noticias sobre pandemia, dólar e inflación, pero la jurado invitada Dolli Irigoyen, que reemplaza a Germán Martitegui hace varias semanas, ve al ciclo de Telefe no sólo como entretenimiento sino también como una plataforma para dar a conocer más sobre el arte culinario.

Por eso la cocinera afirmó esta semana a La Once Diez que para la segunda temporada de Masterchef «sería buenísimo que haya participantes que cocinen mucho más para poder mostrar un poco maś de cocina» y salir así de los platos clásicos, y un poco trillados, de la cocina argentina.

Aunque se muestra estricta en el certamen, fuera de cámara Dolli Irigoyen se ríe de su personaje televisivo y reconoció su predilección por el Turco García, que, como buen ex futbolista, «le tirás cualquier (indicación) y el pibe la agarra» como si estuviese frente al pizarrón de un DT.

«Es mi pollo porque le pone la pasión, se quiere quedar, es su vida. Si bien consulta, si vos le das la receta, él la sigue. Haber logrado los profiteroles, ¿quién diría?», convino.

«Todos están experimentando algo nuevo sin ser grandes cocineros. Son muy graciosos. El Turco es muy gracioso, vemos personajes que cocinan rico, que van para arriba, para abajo; es una muy linda experiencia», aseguró la cocinera devenida en jurado.

Aunque todavía no se habla oficialmente de la posibilidad de que integre el jurado del posible Masterchef de verano, Irigoyen reconoció que es «muy lindo tener que levantarme cada mañana a ir a trabajar en este momento» de pandemia.

«Yo dejo que las cosas fluyan en mi vida, y si aparecen aparecen y sino, sigo con lo mío. No necesito hacer televisión para vivir. A mí lo que me gusta es cocinar, hacer eventos mientras el cuerpo aguante. Si me llaman (para la segunda temporada), lo veré porque mientras hacés Masterchef no podeś hacer nada más», explicó acerca de las largas horas de grabación que demanda el programa.