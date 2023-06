Más amenazas del entorno de L-Gante: «La Mafilia está…»

El abogado de Gastón Torres mostró los mensajes que recibió horas antes de la declaración del denunciante.

El abogado de Gastón Torres, el joven que denunció a L-Gante, mostró las nuevas amenazas que recibió de parte del entorno del cantante mientras este permanece detenido en una celda de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

“Eh, ¿qué le defendés al pelot… ese? Salí de la causa”, se lee en las nuevas amenazas que recibió el abogado Leonardo Sigal y que fueron enviadas por mensaje directo a través de una cuenta de Instagram no oficial de L-Gante.

“Mirá que aca la Mafilia está a todo ritmo. Corta”, agrega el mensaje y concluye: “Si Elian no sale ya vas a ver lo que te va a pasar”.

Al respecto, Sigal reveló esta situación no es nueva debido a que “hace cuatro días amenazan a mi cliente, ya hicimos la denuncia y está pedida la custodia policial”.

Detalló en ese sentido que “ayer pasaron a la madrugada y le tiraron una piedra de cuatro kilos al portón” de la casa.

“Ahora está amenazando a su hija de 13 años por Instagram”, reveló el abogado de Gastón Torres. «La víctima está viviendo un calvario desde que denunció», expresó.

“Esta no es la primera amenaza que recibo para que renuncie a la casa”, dijo el abogado pero se mantuvo firme en la postura de la defensa del denunciante: “No nos vamos a dejar intimidar de ninguna manera, la causa va a seguir”.

Sigal mencionó, además, que este tipo de amenazas cuentan en la causa como “entorpecimiento probatorio” por lo que mencionó: “Si lo quieren ayudar a Elian Valenzuela, tienen que parar. Esto no se arregla con amenazas, se arregla en la justicia”.

En cuanto a la situación procesal de L-Gante, Sigal detalló en diálogo con C5N que el detenido “no colaboró, no respondió las preguntas, no entregó la clave del celular, no quiso decir cuál de los celulares secuestrados es el de él”.

Hoy declarará en Cámara Gesell la hija de 13 años de Gastón Torres, quien aparece en uno de los videos y deberá indicar si vio o no el arma. A su vez, Torres deberá reconocer las armas de utilería secuestradas y propiedad de Valenzuela.

La fiscalía rechazó ayer el cese de la medida de coerción que pidió la defensa y pidieron el cambio de calificación legal y la excarcelación. Ahora el juez deberá decidir si resuelve ambas situaciones o primero el cese y cinco días corridos para resolver el segundo pedido.

Según el dictamen del fiscal Raúl Villalba, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 9 del Departamento Judicial de General Rodríguez/Moreno, Elián Ángel Valenzuela debe permanecer detenido como autor del delito de «privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público»; «privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma»; y «tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor».