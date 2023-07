Martínez Quarta reveló la estrategia de Gallardo antes de la final de la Libertadores contra Boca en Madrid

El defensor contó detalles de los trabajos ocultos que realizó el Muñeco durante la preparación para el Superclásico que se jugó en el Santiago Bernabéu.

Los campeones del mundo Julián Álvarez, Exequiel Palacios y el ayudante técnico Pablo Aimar, más el defensor Lucas Martínez Quarta, visitaron el estadio Monumental para ver el triunfo de River ante Colón por la 23ra. fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Álvarez, Palacios y Martínez Quarta recibieron plaquetas en los instantes previos al encuentro en manos de los vicepresidentes Matías Patanian e Ignacio Villarroel. Los tres futbolistas, nacidos en la cantera del club, fueron aplaudidos por los 86 mil hinchas que coparon el estadio.

Aprovechando su estadía en el país durante las vacaciones, Martínez Quarta tuvo un mano a mano con ESPN donde reveló anécdotas inéditas durante la era de Gallardo: “Marcelo es un técnico muy completo. Con todo lo que ganó, uno se da cuenta que te exprime al máximo. Es algo que hizo con un montón de jugadores que ha respaldado, y gracias a él han podido revertir situaciones difíciles, como los casos del Pity Martínez y Nico De La Cruz. A mí me ha pasado de no estar atravesando un buen momento y su apoyo fue muy importante”, expresó.

Luego de algunas respuestas sobre el momento que atraviesa el Millonario, el defensor central reveló una situación inédita sobre los preparativos para la final de la Copa Libertadores del 2018, que River terminó festejando en el Santiago Bernabéu frente a Boca.

LA INÉDITA HISTORIA DE GALLARDO EN LA FINAL ANTE BOCA

“Marcelo siempre me ha respaldado mucho, pero en ese momento no me imaginaba que iba a pasar algo así. En un entrenamiento en Ezeiza, estábamos haciendo un reducido de 7 vs 7 y los 3 defensores éramos Javi (Pinola) Jony (Maidana) y yo. Ahí nos dijo que tenía pensado en ponernos a nosotros tres para ver cómo funcionábamos juntos. Después, en la concentración, nos paró en un salón para hacer los movimientos para evitar a los drones que nos espiaban. Nos pasábamos la pelota con la mano para profundizar bien los movimientos. Él armó el equipo pensando que ellos iban a jugar con tres delanteros. Cuando entró Benedetto por Pavón nos desvirtuó el sistema, aunque fuimos ampliamente superiores en esa final”.