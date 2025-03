Martín Guzmán criticó al Gobierno: «El modelo no está funcionando, si no, no irían al FMI»

El exministro de Economía cuestionó el plan de Javier Milei y Luis Caputo y advirtió que el nuevo préstamo solo generará más deuda sin beneficios para el país.

Martín Guzmán, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía entre 2019 y 2022, aseguró que la decisión del Gobierno de Javier Milei de solicitar un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) es una clara señal de que el plan económico actual tiene fallas estructurales.

«Está claro que el modelo no está funcionando, sino el Gobierno no iría al FMI a tomar más deuda», expresó Guzmán en diálogo con Radio 10, y agregó: «Esto tiene que ver con que no le cierran las cuentas externas: los dólares que entran y salen del país».

En ese sentido, el economista advirtió que la Casa Rosada debería aclarar cuál es el verdadero destino de los fondos solicitados. «El Gobierno debería explicar para qué quiere realmente esta plata (…) No es para educación, ni ciencia y tecnología, ni para obra pública. Esto ya pasó. Ya se gastaron 45.000 millones de dólares y hoy otra vez van por lo mismo», subrayó.

Además, Guzmán desestimó el discurso oficialista que sostiene que no se está incrementando la deuda: «Es un verso del Gobierno decir que no aumenta la deuda, es una payasada», afirmó. Para el exfuncionario, si la administración de Milei tuviera razón y Argentina estuviera en camino a convertirse en una economía avanzada, «no necesitarían acudir al FMI».

El Presidente Javier Milei junto a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El nuevo acuerdo con el organismo internacional genera diversas posturas en el ámbito político y económico, mientras el oficialismo defiende la medida como una estrategia para fortalecer reservas, los sectores opositores advierten sobre el impacto a largo plazo de seguir acumulando compromisos financieros.

Los argentinos no quieren un nuevo acuerdo con el FMI

En medio de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las encuestas muestran una imagen negativa sobre el organismo internacional de crédito y un desacuerdo sobre la decisión del Gobierno de pedir otro préstamo.

Además, el control del Ejecutivo sobre la inflación, uno de sus caballitos de batalla, comienza a ponerse en duda. Estos datos también impactan sobre la imagen del Presidente que se desploma: el 58% de los argentinos rechaza las medidas del Gobierno.