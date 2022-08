Markito Navaja y el momento en el que le dijeron que iba a morir su novia

«Lo más duro fue cuando me dijeron que ya no la iba a tener más», confesó el streamer que integra el equipo del Kun Agüero.

El streamer Markito Navaja (23) abrió su corazón en PH, Podemos Hablar al repasar el dolor que sintió cuando quien era su novia murió en el año 2019. El influencer y peluquero lo conó cuando Andy Kusnetzoff le pidio que eligiera una foto de su vida para colocar en el árbol.

«Me tocó perder a una persona muy importante para mí, una enfermedad espantosa que mi novia de ese momento tuvo que padecer», explicó Markito, cuyo salto al stream durante la cuarentena de 2020 por la pandemia del coronavirus también lo ayudó a apaciguar el dolor.

«Fue convivir apoyándola y tratando de sacarla adelante. Lo más duro fue cuando me dijeron que ya no la iba a tener más. Convivir con eso, seguir yendo a verla y apoyar a su familia», explicó quien es parte del equipo que comanda el Kun Agüero.

«Mi familia estuvo todo el tiempo atrás mío y en un momento me generó culpa porque era ver a mis amigos, a mi mamá, a mi hermana, mi papá, todos muy mal por mí. Me sacaron adelante de algo que solo no iba a poder», enfatizó.