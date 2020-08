Marco Ruben deja el fútbol por un tiempo: “La situación del pospandemia tiene gran peso”

El ídolo de Rosario Central no jugará en lo que resta de 2020. “Esta es una decisión personal, familiar y de vida”, explicó Marco Ruben.

Marco Ruben celebra el gol de la victoria

El delantero Marco Ruben, quien terminó su contrato con Rosario Central el 30 de junio último, anunció hoy a través de un comunicado que no seguirá jugando al fútbol durante este año. Adujo que “la situación del fútbol pospandemia tiene gran peso” en su decisión.

Marco Ruben, de 33 años, había anticipado en julio que evaluaba si continuaría con su carrera o se retiraría, y esta tarde anticipó que no jugará este año, con lo cual dejó abierta la posibilidad de volver el año próximo, si acuerda otro contrato con Central.

“Quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no”, escribió el delantero “canalla” en un comunicado que fue reproducido por los canales oficiales del club.

“Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tenga en cuenta”, confió el goleador a quien el flamante entrenador, Cristian González, le había pedido con insistencia una definición.

Marco Gastón Ruben Rodríguez, ex River, Villarreal de España y Athletico Paranense de Brasil, amplió: “Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol pospandemia tiene gran peso. No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista”.