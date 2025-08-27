Marco Antonio Solís sumó un tercer Movistar Arena a su visita de noviembre: cómo comprar las entradas

Marco Antonio Solís, el legendario artista mexicano, vuelve a Buenos Aires en noviembre, tras haber agotado localidades en su última presentación en el estadio GEBA en febrero de este año.

Esta nueva visita será a lo grande: eran dos noches en el Movistar Arena y ahora serán tres, como parte de su exitoso Más Cerca de Ti World Tour 2025.

Los conciertos serán los días 20, 21 y 24 de noviembre, tres oportunidades únicas para ver en vivo al fenómeno emocional y musical que despierta «El Buki» Marco Antonio Solís.

Ante la imparable demanda del público y el inminente sold-out del 24, se anunció primero la función del 20 y ahora se confirma la del 21, generando así un triple encuentro histórico con el público argentino.

Marco Antonio Solís volverá al país con su exitoso «Más Cerca de Ti World Tour 2025». Foto de prensa

Las entradas ya están a la venta en www.movistararena.com.ar

Los precios arrancan en 80 mil pesos. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Nación.

Un verdadero ícono

Algunos de los hits de Marco Antonio Solí son «Si no te hubieras ido», «Mi eterno amor secreto», «Dónde estará mi primavera», «Más que tu amigo» y «O me voy o te vas». Foto: Prensa

Con más de cinco décadas de trayectoria, 80 millones de discos vendidos y un repertorio que ha marcado generaciones enteras, Marco Antonio Solís es todo un ícono de la música latina y el responsable de ponerle palabras al amor.

Sus canciones son la banda sonora de historias de vida, encuentros, despedidas y reencuentros. Clásicos como Si no te hubieras ido, Mi eterno amor secreto, Dónde estará mi primavera, Más que tu amigo y O me voy o te vas han cruzado fronteras y corazones.

El artista ha sido distinguido con cinco premios Latin Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y fue incluido en el Salón de la Fama de Billboard, reconociendo su aporte y su legado dentro de la música del continente.

Marco Antonio Solís en vivo, con el despliegue de su nueva gira mundial. Foto de prensa