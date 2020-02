Maradona contra la dirigencia de Boca: “No me interesa una plaqueta”

“No me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa”,dijo el genio del fútbol mundial. Visitará La Bombonera como DT de Gimnasia en la última fecha del torneo.

El astro Diego Armando Maradona, actual técnico de Gimnasia de La Plata e ídolo de Boca, criticó duramente a la dirigencia del “Xeneize”, a raíz de su postura respecto de su próxima visita al estadio “La Bombonera”, por la última fecha de la Superliga 2019/20.

“Yo no voy a recibir ningún regalo. Voy como técnico de Gimnasia. Quiero ver el palco que lo refaccioné todo, con fotos nuevas y con otras que se quemaron. Pero que se quemaron solas eh, yo no las quemé. Quiero ir a ver el palco, ahí va a estar toda mi familia”, aseguró Maradona, .

“No me interesa una plaqueta, no me interesa que me reciban. Total la calle dice otra cosa”, agregó, en referencia a la ovación que los hinchas de Boca le brindaron el último domingo, durante el partido de Godoy Cruz.

El presidente, Jorge Amor Ameal, dijo que Boca no tenía planeado ningún recibimiento especial para Maradona, quien durante la campaña para las últimas elecciones apoyó públicamente la lista encabezada por Christian Gribaudo.