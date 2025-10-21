Manuel Adorni minimizó la declaración de Donald Trump, pero comparó la ayuda de Estados Unidos con el rescate a México por el «Efecto Tequila»

Manuel Adorni buscó este lunes minimizar las declaraciones de Donald Trump, que dijo que la Argentina «lucha por su vida», pero a la vez comparó el acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones con el rescate a México durante el «efecto Tequila».

«Decimos que estamos en un momento complicado, falta mucho por recorrer. Pero hay que entender el contexto, a quién se lo dijo. Imaginate que si estamos muriendo jamás aprobarían una ayuda financiera», expresó en el streaming La Casa.

El vocero presidencial destacó el «apoyo incondicional» del presidente norteamericano y sostuvo que en un país que se vive con 0,2% de inflación anual y donde no se sabe que es el riesgo país, es difícil comprender la situación que atraviesa nuestro país.

«En esa definición, Argentina no es un país al que le vaya bien obviamente», explicó el funcionario nacional. Además hizo una lectura en tono electoral y sostuvo que la repercusión que tuvo la declaración del magnate es utilizada para tratar que La Libertad Avanza llegue «de la peor manera al domingo».

Durante la entrevista, Adorni también se refirió al acuerdo de swap de monedas con el Gobierno de los Estados Unidos por US$ 20.000 millones para reforzar las reservas y para buscar estabilizar el mercado de cambios, informó la autoridad monetaria.

«Este apoyo se vio con México en el ‘Efecto Tequila’, y en 2003 con Uruguay que funcionó como un puente para un acuerdo con el Fondo», manifestó.

Donald Trump: «Argentina está luchando por su vida. Se están muriendo»

En 1994, una crisis iniciada en México, que surgió por la falta de reservas internacionales, causó la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo.

A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por US$ 20 mil millones para el Gobierno mexicano, a efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares.

Ahora, el Banco Central de la República Argentina informó: «El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible».

«El camino es complicado»

«Hay sectores que están bien, han logrado estar mejor, y otros secotres que no. La idea es que todo lo que estamos haciendo sea para un país con crecimiento, inflación cero, inversiones, y es un camino complicado», expresó durante la entrevista.

Así, el vocero presidencial se refirió a la situación de la economía actual, e insistió en que el objetivo es que el país crezca, aunque reconoció que «el camino es complicado».

«Obviamente estamos en un momento complicado, gente que la pasa mal, pero es un momento bisagra para dar un salto hacia una Argentina mejor», sentenció.

Cambios de Gabinete

El vocero también minimizó los rumores respecto a que el asesor presidencial Santiago Caputo asuma una función en el Ejecutivo.

«En la secretaría de Comunicación, el nuevo secretario va a ser Javier Lanari y en vocería puede ser otro. Historicamente ha sido el jefe de Gabinete», afirmó, y dijo que aún no está definido si quedará el mismo esquema de vocería.

Así, ratificó su salida de la gestión para asumir como legislador de la Ciudad, junto con Patricia Bullrich y Luis Petri, que tras las próximas elecciones asumirán en el Congreso.

«Va a ser una realidad inevitable la reforma laboral y tributaria»

Adorni dijo que el Gobierno nacional mantiene diálogos con parte de la oposició, que -según dijo- serán fundamentales para encarar reformas. Allí enumeró las reformas laborale, tributaria, del código penal, y previsional.

«Hay gobernadores con los que se sigue y siguió dialogando, parte de esa muestra es la creación del Ministerio de Interior. Va a ser una realidad inevitable la reforma laboral y tributaria», sentenció.