Malvinas desde la memoria: Juana Soria presenta su libro en Jujuy

Ago 22, 2025 Locales 0

Este viernes 22 de agosto a las 19:30 horas, el Centro Cultural Culturarte recibe a la escritora y Embajadora de la Paz Juana Soria, quien presenta su libro Relatos de Malvinas: desde la orilla.

La obra propone un recorrido íntimo y sensible por las huellas que el conflicto dejó en la memoria argentina, con una mirada que apuesta a la reflexión, la empatía y la construcción de paz.

Integrante del Consejo de Paz de la República Argentina, Soria rescata en estas páginas testimonios y vivencias que mantienen viva la conexión emocional y política con las islas, sin caer en lugares comunes, pero honrando la memoria de quienes vivieron aquella historia en primera persona.

La actividad es abierta al público y forma parte de la agenda literaria de agosto en la provincia. Más que una presentación, se trata de un espacio para pensar Malvinas desde lo humano, lo narrado y lo compartido.

