Maligno Torres sigue agrandando su leyenda: ganó el oro en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle en Perú

Sep 15, 2025 Deportes 0

José Maligno Torres Gil, el campeón olímpico argentino de BMX Freestyle en París 2024, volvió a ganar una medalla de oro. Se lució en el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park en Lima, Perú. El cordobés obtuvo el primer lugar en la final masculina con un puntaje de 92.00 puntos en su mejor run, superando a sus rivales y reafirmando su posición como favorito continental.

Torres, representando a Argentina, se destacó por la dificultad y limpieza de sus trucos. Su actuación incluyó maniobras de alto nivel técnico, como combinaciones de giros y saltos, que impresionaron a los jueces. Esta victoria refuerza su jerarquía tras el oro en París 2024.

En la final masculina, Torres superó a riders de países como Brasil, Chile, Colombia y Perú. La competencia fue reñida, con varios atletas destacados de la región.

Este triunfo es significativo porque Lima es un lugar especial para Torres, ya que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 obtuvo la medalla de plata, lo que marcó el primer un hito en su carrera. Su regreso en 2025 como campeón olímpico y su victoria en este campeonato consolidan su liderazgo en el BMX Freestyle panamericano.

El Maligno en la competencia.

El Campeonato Panamericano de BMX Freestyle Park 2025 se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de Villa María del Triunfo, Lima. Fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) y contó con la participación de los mejores riders de la región.

El Maligno Torres en la competencia.

El ciclista argentino, de 30 años, venía de obtener el séptimo puesto en la final de la etapa de la Copa del Mundo de la disciplina (estilo libre) en Montpellier, Francia.

