Madonna dará un recital multitudinario y gratis en Río de Janeiro

La reina del pop anunció el show como parte del Celebration Tour.

Madonna llegando al evento «The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years», en Londres, en 2016.

Madonna confirmó su show gratuito en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, el 4 de mayo, como parte de su gira “The Celebration Tour”. La cantante compartió el anuncio en sus redes sociales.

Este espectáculo será el único que ofrecerá Madonna en Sudamérica como parte del tour que celebra sus cuatro décadas en la música. En estos últimos meses, la reina del pop se presentó por Europa y Norteamérica. Los organizadores, hasta el momento, solo explicaron que pondrán 16 torres de parlantes en la icónica playa de Copacabana para permitir que la multitud pueda oír a la artista.

The Celebration Tour Brasil.

Desde comienzos de marzo, comenzaron a correr los rumores sobre el concierto, alimentados poco a poco por los auspiciantes y por posibles artistas invitados, lo que ocasionó un aumento de las reservas de hotel en las fechas del recital.

Este será el primer concierto de Madonna en Brasil desde el que ofreció en 2008 en el estadio Maracaná, también en Río de Janeiro, para un público de 70.000 personas.

Semanas atrás, el diario O Globo publicó que la estrella del pop se iba a presentar en la playa de Copacabana gratis. Madonna llegará a Río de Janeiro dentro de dos meses por invitación de un banco, para quien recientemente protagonizó una campaña por los 100 años.

Con esta noticia, los fans argentinos se ilusionaron con la posibilidad de verla en el país. La última vez que la artista visitó Brasil fue hace 12 años, cuando brindó dos shows en San Pablo, uno en Río de Janeiro y otro en Porto Alegre. Recordemos que en su primera visita a Brasil fue en 1993 donde juntó a 120.000 fans en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Madonna contó cuál fue la primera palabra que dijo al despertar después de cuatro días en coma

La cantante reveló en su reciente concierto en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, que estuvo 48 horas en coma inducido debido a una infección bacteriana en su última internación en junio. “Estos recitales no son tan duros físicamente. Son duros para mí emocionalmente porque estoy contando la historia de mi vida”, contó Madonna. También le dijo a sus fans que al despertar del coma su primera palabra fue “No”, y cree que le estaba respondiendo a alguien.

“Estoy bastante segura de que era Dios diciéndome: ‘¿Querés venir? ¿Querés subir conmigo? No’”, describió la artista estadounidense. En enero sorprendió al público al hacer una versión del clásico “Express Yourself”, publicado en 1989, durante un show en el “Celebration Tour”. Fue en su paso por el estadio TD Garden en Boston, Massachusetts.

La Reina del Pop se encuentra con la etapa norteamericana de la gira que celebra sus 40 años de carrera y que terminará en abril. Para presentar la canción, Madonna levantó una botella de cerveza y le dijo al público que estaba “comenzando el 2024 con gratitud” antes de tomar un sorbo y colgarse la guitarra.

También agradeció a sus “hijos hermosos, talentosos, inteligentes y obstinados” que se unieron a ella en los shows del “Celebration Tour”. “Estoy muy agradecida porque, si bien ellos pueden necesitarme como madre, debo admitir que yo los necesito a ellos. Te necesito, y nos necesitamos unos a otros. La familia no es solo aquello en lo que naces. Es la que creas”, dijo emocionada.

Después del discurso, Madonna cantó un verso de “This Little Light of Mine” antes de ofrecer una versión acústica de “Express Yourself”, que formó parte de su cuarto disco de estudio Like A Prayer. Esta fue la primera vez que la cantante la presentó en esta gira.