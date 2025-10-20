Macabro hallazgo en Jujuy: asesinó a su madre y convivió con el cuerpo casi dos semanas

Un joven de 20 años asesinó a su madre, convivió con el cuerpo durante poco más de dos semanas y cuando preparó la coartada con un supuesto incendio de la casa, intervino la Policía. En medio de la desesperación intentó fugarse, pero al verse cercado terminó arrojándose al vacío desde un puente. El macabro caso ocurrió en Jujuy, y la provincia todavía no sale de la conmoción.

La investigación policial se desató el martes pasado con el comienzo de incendio en una casa ubicada sobre avenida de Mayo en el barrio El Chingo, que se encuentra en el cruce de la Ruta Provincial 8 y la Ruta Nacional 9. Lindera al Río Grande. A unos 10 kilómetros del centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Allí, vecinos denunciaron un principio de incendio. Era media tarde, alrededor de las 18. «Tuvimos la recepción de llamado de un posible incendio en una casa a las 6 de la tarde», confirmó el jefe policial de la capital jujeña.

«Fuimos los vecinos los que forzamos la puerta de entrada para intentar apagar el fuego. Al mismo tiempo, vimos que uno de los hijos de María Isabel que se escapaba corriendo y se subía a un auto», contó uno de los vecinos que intentó ayudar con el incendio.

Según el parte policial, minutos más tarde, el auto con el que se había fugado el joven de 20 años, un Ford Focus gris, se estrelló contra la baranda del puente San Martín. Y que del vehículo chocado bajó un joven, corrió hacia el puente y se arrojó al vacío sobre el Río Grande.

«Se bajó con el auto en movimiento. Dejó que el coche siguiera sin conductor y por eso terminó estrellándose contra la baranda del puente. El chico corrió y enfiló directamente hacia el costado del puente y se tiró al vacío», contó uno de los testigos, según figura en el reporte policial.

La casa del barrio El Chingo donde una mujer fue asesinada por su hijo de 20 años.

El cuerpo del joven fue rescatado por personal policial de la sección 3ra de Policía, y por Bomberos y derivado al hospital local, Hospital Pablo Soria. Estaba con vida y quedó internado en sala de terapia intensiva. Pero, horas más tarde confirmaban desde el centro asistencial que había muerto. El fallecimiento del joven fue informado durante la madrugada del miércoles.

Vecinos confirmaron que María Isabel y su hijo vivían en la casa que se incendió. «Todos estamos sorprendidos con lo que pasó porque nunca vimos que se trataran mal. Nunca hubo discusiones, ni gritos. Era una buena familia, trabajadora. Era muy queridos por los de acá», coincidieron.

«Estamos conmocionados con esto. Ella tenía cuatro hijos y los sacó adelante con su trabajo. Era una buena persona. Los hijos mayores viven en Neuquén y en Buenos Aires. Son ingenieros recibidos. El otro está acá en Jujuy”, contó a Canal 4, una vecina del barrio.

Y detalló: «Escuchamos unos gritos y vimos que la casa se estaba prendiendo fuego. Salimos todos los vecinos para ayudar a apagarla. Desde mi casa pasábamos los baldes con agua para tirarles, hasta que llegaron los bomberos», precisó.

El Ford Focis del asesino quedó estrellado contra una de las barandas del puente San Martín en Jujuy. Foto: Captura de pantalla

«En principio estamos investigando un homicidio seguido de suicidio», contó el fiscal que encabeza la causa, Diego Cussel en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

El tránsito en la zona estuvo cortado durante varias horas producto de la investigación policial.

La autopsia reveló detalles sobre la muerte de la mujer de 60 años

Luego, Cussel, el fiscal que encabeza la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios reveló detalles de la autopsia del cuerpo de la mujer de 60 años y acerca de cómo y dónde fue encontrado su cadáver.

Los agentes encontraron el cuerpo de la mujer en estado de descomposición avanzada. Estaba en un patio interno y envuelto en una frazada. «Presentaba múltiples heridas de arma blanca. En el cuerpo, en el tórax, en el cuello y en su cabeza. A simple vista no dimos cuenta que llevaba varios días muerta», reveló el fiscal.

La autopsia dio con exactitud el causal de muerte de la mujer y las razones. «La mujer fue asesinada a cuchillazos, el 27 de septiembre. Y un shock hemorrágico producto de las múltiples heridas fue lo que causó su muerte», confirmó Cussel. «Presentó 14 heridas de arma blanca. En el pecho, cuello y abdomen», precisó.

El fiscal dijo que se identificaron marcas compatibles con «maniobras defensivas» por parte de la víctima. Esto refuerza la hipótesis que la mujer se resistió al ataque de su hijo.

«Los vecinos están desorientados porque nunca hubo antecedentes violentos -confirmó el fisca -. No hubo denuncias previas, ni tampoco partes médicos que confirmen que alguna vez existió una pelea o agresión», informó.

En la casa que sufrió el principio de incendio se secuestraron celulares, una computadora y el vehículo que fue utilizado por el joven para intentar la fuga. Según confirmaron, por estas horas todavía están siendo peritados para intentar determinar el móvil del matricidio.