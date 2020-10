Luisana Lopilato se refirió a la salud de su hijo Noah: “Hoy dejo que lo cuide Dios”

La actriz contó que pudo dar vuelta la página y hoy está dispuesta a ayudar a otras madres que pasaron por lo mismo.

Luisana Lopilato habló de la recuperación de Noah

Para Luisana Lopilato la maternidad acompañada de un proyecto de familia siempre fue su gran sueño. Deseo que no tardó en materializarse cuando se enamoró de la estrella canadiense Michael Bublé y, después de vivir un casamiento de cuento de hadas (en Canadá y Argentina) se convirtió en mamá de Noah, Elías y Vida. Y aunque la pandemia es una prueba difícil para todos, el clan Bublé-Lopilato ha superado peores tormentas.

Tras la exitosa recuperación de su primogénito Noah, que en 2016 fue diagnosticado con un cáncer de hígado, Luisana se explayó sobre la salud actual del pequeño. “Está re bien como mis otros hijos. Uno sigue teniendo chequeos y tenes miedos como padre pero ya lo dejo en las manos de Dios, ya digo que lo cuide Dios, ya está. Ahora hay que seguir para adelante”, asumió la ex Rebele Way en un vivo de Instagram con Claudia Albertario donde además reconoció que ahora tiene la fortaleza para ayudar a quienes pasaron por algo similar.

“Obvio fue difícil y quizás hoy me siento con más fuerzas de poder ayudar a otras mamás como yo en el momento cuando lo necesité. Como en su momento me ayudaron y necesitaba hablar con mamás y familias y ver lo que estaban pasando. Hoy me siento segura para hablar y transmitir desde mi experiencia lo que una madre necesite”.

Enfocada en el presente, la actriz de Casados con hijos pudo dar vuelta la página gracias a la fe en Dios y el cariño de sus afectos. “Siempre dije que tengo mucha fe y mi familia y la gente en la calle me ayudaron un montón. Quiero tratar de devolver todo lo que me dieron. Pero uno sigue y verlos crecer a mis hijos es lo más lindo”, cerró “Lu”.

Si bien se considera adepta al colecho y es fanática de las noches de película en la cama con todo el clan completo, Lopilato sorprendió con una declaración: “Construimos como una cama extra al pie de nuestra cama pensando un poco en los chicos. Yo no puedo verlos sufrir, me ganan. No puedo hacer el entrenamiento”, disparó Lopilato y ante el sorpresivo comentario de la actriz, Albertario le preguntó en qué momento tenían intimidad con Bublé si los chicos dormían con ellos. “Hay otros momentos para buscar. Tengo todo el día pero la noche no es mi momento porque tengo a la familia incluida después el día es largo”, reconoció.

Si bien Lopilato no cierra las puertas de volver a ser mamá otra vez, admitió que sus hijos son muy chicos y que aunque le gustaría tener otra nena, los tiempos no le alcanzan para ocuparse como quisiera. “Tener tres hijos y más siendo una mamá como la que quiero ser, que me ocupo de todo, es difícil. A veces es la culpa de querer estar siempre con uno y darle tiempo al otro, y después con otro. ¡La culpa como madre me persigue! Por el momento no tengo búsqueda porque también estoy con cosas de trabajo y quiero disfrutar a mis hijos. No sé, después veré, capaz que pasan los años y se me van las ganas o digo: “Uy, quiero tener otro bebé”. ¡Me encantaría tener otra nena si tuviera en el futuro! Para tener las dos parejitas. Los dos nenes y las dos nenas. Pero no sé, sí pasa que venga lo que venga”, confesaba en diálogo con revista Caras a principios de la cuarentena.