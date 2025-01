Luis Juez anunció que abandona la presidencia del bloque del PRO: quiere ser candidato de Javier Milei

«Me sentí desautorizado», argumentó el legislador cordobés para cuestionar a Mauricio Macri. También habló de su acercamiento a LLA.

Luis Juez.

En medio del tire y afloje entre La Libertad Avanza (LLA) y el macrismo de cara a las elecciones legislativas de este año, el cordobés Luis Juez anunció este domingo que abandonará la presidencia del bloque del PRO en el Senado, tras lanzar críticas a Mauricio Macri y manifestar sus intensiones de ser candidato de Javier Milei en su provincia.

Juez argumentó su decisión en la división que se generó en el espacio durante la votación del desafuero de Edgardo Kueider en la Cámara alta. «Me sentí desautorizado», expresó, en alusión a Macri.

En este marco, el senador planteó sus diferencias públicas con el titular del partido y expresidente de la Nación, en particular a raíz de la posición que empujó dentro del bloque para que no se vote la expulsión del ahora exlegislador y, en lugar de ello, se proceda con una suspensión.

«Me trajo mucho dolor de cabeza esa votación. A mí me molesta que me subestimen. Yo no quería ser presidente de la banca, de hecho no lo voy a ser en en el futuro inmediato», declaró Juez en una entrevista con La Nación que se conoció este domingo, y agregó: «No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado».

Ante la consulta de si fue Macri quien lo desautorizó, el senador cordobés no dudó en responder afirmativamente y lamentó: «Sí, no me gusta tal cosa, y esas cosas pasan, pero no hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado».

«Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Kueider. Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque», sostuvo Juez, para anunciar así que presentará su renuncia.

Luis Juez quiere ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza

De la mano de su renuncia al bloque del PRO, el por ahora senador macrista reconoció su cercanía con La Libertad Avanza y principalmente con el presidente Javier Milei.

«Es un tipo con el que puedo hablar de cualquier cosa, de la familia hasta un análisis político en profundidad, con el que puedo decir lo que pienso porque no se va a enojar por lo que diga. Como un amigo, que lo aceptas con toda su virtud y sus defectos», destacó Juez sobre el mandatario.

En esa línea, dejó en claro que no abandonará el PRO, aunque adelantó que le manifestó a Milei su deseo de ser su candidato a gobernador en 2027.

«Yo no soy un especulador. Unos tipos corrieron el rumor de que yo quería ser el nuevo presidente provisional del Senado, tercero en la línea de mando, eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al Presidente. Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador», concluyó el ahora aspirante a gobernador libertario de Córdoba.