Luis Caputo viaja a Washington para reunirse con representantes del FMI

El titular del Palacio de Hacienda forma parte de la Reunión de Primavera que convoca anualmente a los principales ministros de finanzas y banqueros centrales que integran el organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja este miércoles a Washington para participar de la Reunión de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde buscará acercar posiciones con el organismo en vistas a un nuevo acuerdo que permita un mayor desembolso de dólares en los próximos meses.

Caputo viaja junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y como parte de la agenda de los funcionarios se incluye un encuentro con representantes del Banco Mundial.

El tradicional cónclave reunirá a los ministros de finanzas y banqueros centrales de todos los países miembros del organismo entre el 17 y 19 de abril en la capital estadounidense. En el transcurso de las jornadas, el FMI dará a conocer las nuevas perspectivas globales y las proyecciones actualizadas para las principales economías del mundo.

En el caso de la Argentina, el staff report que elaboró el equipo técnico del organismo de crédito internacional recientemente estimó una recesión de 2,8% y una inflación promedio de 250% en 2024.

La agenda de Luis Caputo en Estados Unidos

Además de participar en los encuentros centrales, Caputo buscará reunirse bilateralmente con la Directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva y su número dos, Gita Gopinath, para avanzar con las negociaciones sobre un nuevo acuerdo. También tiene planeado concretar un encuentro con Janet Yellen, secretaria del Tesoro y principal asesora económica de Joe Biden.

Con respecto a la implementación de un nuevo programa, el FMI indicó en su última revisión que era anticipado referirse a esa posibilidad, al asegurar que “la séptima revisión del programa concluyó el 31 de enero, permitiendo el desembolso de 4.700 millones de dólares. Nuestro objetivo sigue siendo apoyar las políticas encaminadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. Aún es prematuro discutir las modalidades precisas del programa”.

En las últimas semanas, los contactos entre la administración de Javier Milei y el organismo se han intensificado, a partir del creciente interés del Ejecutivo argentino de contar con nuevos fondos que permitan concretar una salida del cepo cambiario a mitad de año.

Con esta intención, Caputo utilizará el encuentro en Washington, que será el primero desde la confirmación de Georgieva al frente del directorio por un nuevo periodo de cinco años, para acelerar las gestiones por un nuevo acuerdo.

Durante la semana pasada, el Gobierno debía afrontar el primer envío de fondos al FMI desde enero de este año pero decidió unificar para fin de mes el pago de los US$ 1.940 millones de vencimientos correspondientes a abril, que estaban repartidos en tres instancias.

A mitad de mayo, se llevará a cabo la octava revisión trimestral técnica, que evaluará el cumplimiento de las metas y, en caso de ser aprobada. permitirá el desembolso de US$ 792 millones. En la novena revisión prevista para agosto, el FMI girará US$ 528 millones, mientras que en noviembre, cuando se cumplimente la décima, destrabará el envío de US$ 412 millones.