Luis Caputo defendió la estabilidad macroeconómica y lapidó al kirchnerismo: «Sus 16 años solo se comparan con el peor país de África»

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este martes el plan económico que lleva adelante el Gobierno y criticó a los gobiernos kirchneristas, durante su participación en la «Expo Real Estate Argentina, Congreso Desarrolladores Inversiones Inmobiliarias».

«Es importantísimo que entiendan la macro, tienen que convencerse muchos que esta vez es dif por esto y que si bien todos somos grandes y creímos que las vivimos todas, esta no la vivimos porque no pasó nunca», manifestó durante su exposición.

El funcionario nacional realizó un repaso por los 18 meses de gestión económica, destacó que están haciendo lo opuesto a lo que siempre se hizo en la Argentina, e hizo énfasis en la estabilidad macroeconómica a partir de la decisión política del presidente Javier Milei.

«Los 16 años de kirchnerismo solo se pueden comparar con el peor país de África», dijo. Y señaló que el problema no es la compra de dólares, porque se adquirieron 26.000 millones, pero como hubo que «honrar» deudas solo se pudo acumular 6.000 millones.

Caputo dijo que continuarán por el camino de seguir bajando impuestos, desregulando, «abriendo la competencia» para que las personas tengan mejor acceso de bienes, y pidió a los privados que inviertan más para acelerar el proceso.

«Tratamos de comunicar, no sé si bien o mal, porque creemos que mucho pasa por esto, una vez que arreglaste los problemas fundamentales, el mayor problema es el de convencer a ustedes (los privados) que tienen el capital, que pueden hacer el desarrollo, mover la economía, porque esta vez es diferente», sentenció.

El ministro Caputo destacó la gestión económica del Gobierno.

Así, el ministro les pidió a los desarrolladores inmobiliarios que confíen en el proceso de estabilidad y que no se queden de brazos cruzados. «Todos tenemos que comprometernos a terminar con el pasado y darles a nuestros hijos el futuro», afirmó.

Caputo habló de un «compromiso moral» y de tener una mirada de largo plazo, porque -según dijo- el país tiene una oportunidad de crecimiento en base al proceso que se está llevando adelante desde hace 18 meses.

Sin embargo, se refirió al «riesgo kuka» y apuntó a los proyectos de leyes en el Congreso de la Nación, que pueden impactar en el equilibrio fiscal.

«Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes pataleando contra gobernadores e intendentes, hacer crecer el mercado de capitales, y la estabilidad macro para eso es fundamental porque genera inversión de largo plazo, y ustedes pensar en tener estructuras preparadas para captar ese financiamiento», sentenció.