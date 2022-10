Luck Ra reveló que pensó en abandonar la música

«No tenía rumbo alguno, no me gustaba mi trabajo ni lo que estudiaba, la música y mi banda era la única razón como para seguir vivo realmente», dijo el cordobés.

Luck Ra, músico urbano cordobés. sorprendió al revelar cómo fue el peor momento de su vida, en el cual llegó a pensar en realizar una última canción pese a que tiene sólo 22 años.

«Me hubiese gustado sacarme una foto en el peor momento de mi vida. No tenía rumbo alguno, no me gustaba mi trabajo ni lo que estudiaba, la música y mi banda era la única razón como para seguir vivo realmente», afirmó el artista en «el árbol» de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

Con los ojos llenos de lágrimas, agregó: «Me gustaría que exista una foto mía llorando tirado en mi casa como estaba. El único que creyó en mi a fin de cuentas fui yo, no sabía si alguien realmente iba a creer en mí y entonces estaba yo además de mi familia».

«El primer tema con el que me fue bien iba a ser el último tema de mi vida. Decía ‘después ya no saco más música, ya no saco más nada, es mi último tiro’. Me costaba mucho ir a un estudio bueno y tampoco tenía tanta plata, y entonces mi mejor amigo me aseguró que le iba a ir bien a ese último tema de mi vida, y a partir de ahí la vida me comenzó a sonreír», sostuvo el cordobés.