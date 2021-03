Los pésimos números de Boca ante Talleres: no pateó al arco e igualó una marca de 2015

Russo se mostró preocupado por el nivel del equipo: “No podemos mantener los niveles de juego”, aseguró.

Boca tuvo un partido para el olvido ante Talleres: registró cero tiros al arco e igualó una marca de 2015.

Boca tuvo uno de los peores partidos del último tiempo en la derrota por 2-1 ante Talleres de Córdoba. El equipo de Miguel Ángel Russo no consigue la regularidad mostrada en los torneos anteriores y muestra datos preocupantes.

Según el sitio @SofaScoreLA, que se encarga de armar estadísticas de partidos de todo el mundo, el Xeneize “no pateó al arco en todo el partido ante Talleres”.

Los números indican también que “es la primera vez que Boca registra cero disparos al arco (se considera esto a los tiros que van debajo de los tres palos) en los últimos 257 partidos”. La última vez que esto había ocurrido fue en 2015, asegura el sitio.

@SofaScoreLA, señala también que “Talleres es el tercer club que más chances claras (5) le creo a Boca en un partidos desde el 2015″.

Los que superaron esa barrera fueron Huracán, en 2018, con nueve chances claras y Atlético Paranaense, en 2019, con seis chances claras.

La preocupación de Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors, declaró su preocupación por la falta de regularidad del equipo al término de la derrota de su equipo ante Talleres, de Córdoba, por 2 a 1, como local, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional.

“Es una buena pregunta esa de por qué nos cuesta mantener la regularidad. Es cierto que no podemos mantener los niveles de juego y me preocupa. Igual lo de anoche no fue un retroceso. Hay que ser inteligentes e ir a buscar los partidos en forma ordenada y no desesperarnos”, respondió en conferencia de prensa Russo ante la consulta de Télam.

Luego se refirió al cambio táctico de volver a la línea de 4 y dejar atrás la de tres como utilizó ante River la semana pasada en el empate 1 a 1.

“Nosotros mantenemos una decisión de acuerdo a lo que muestra el rival. A Marcos Rojo lo llevamos de menor a mayor. Necesitamos que se ponga bien y no apurarlo. Esta vez el partido se hizo trabado y ellos también se pusieron en ventaja rápido y eso dificultó más las cosas. El rival hace su juego. Nunca encontramos el ritmo nuestro”, cerró.

Boca volverá a entrenarse este lunes en el predio de Ezeiza, para el partido contra Defensores de Belgrano, que se disputara el próximo miércoles por los 16avos de final de la Copa Argentina, desde las 20 en el estadio Ciudad de La Plata.

Con esta derrota Boca suma cinco fechas de torneos oficiales sin victorias de local, ya que nunca lo hizo este año, y está con 9 puntos en la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, en sexto puesto y fuera de los cuatro que clasifican a la fase final del certamen.