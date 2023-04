Los motivos que llevaron a Alberto Fernández a desestimar ir por la reelección

El presidente Alberto Fernández anunció vía las redes sociales que no se presentará como candidato en las próximas elecciones.

Alberto Fernández anunció este viernes 21 de abril de 2023 que no irá por la reelección y se bajó de esta manera de la chande de sumar un segundo mandato como Presidente.

El Presidente de la Nación hizo este anuncio mediante un mensaje grabado a través de la red social Twitter y enseguida se viralizó.

«Mi decisión» fue el título que eligió Alberto Fernández para anunciar que no será candidato a Presidente nuevamente.

«El contexto económico me obliga me obliga a dedicar todos mis esfuerzo a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina», fue la frase que utilizó para justificar bajarse de la reelección, cerca de los 4 minutos de un video que dura más de 7.

«No tengo en el Frente de Todos un solo adversario, mis adversarios son aquellos que debemos enfrentar en las elecciones», dijo Alberto Fernández, enviando también un mensaje a Cristina Fernández: «demosle la lapicera a cada uno nuestros militantes».

«Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una Patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas», apuntó.

Los motivos de Alberto Fernández para no ir por la reelección

En casi ocho minutos, el Presidente repasó los cuatro años de gestión y todas las situaciones que tuvo que atravesar el Gobierno. En sus principales declaraciones, el mandatario explicó que «no tiene enemigos» dentro del Frente de Todos y que el «Peronismo del siglo XXI no puede ignorar las demandas de participación de nuestros militantes».

“Hoy hace casi cuatro años que iniciamos el camino que nos llevó al triunfo en las elecciones de 2019, dando final a un ciclo de desazón para el pueblo argentino”.

“Cuando me tocó asumir la conducción del país estábamos, una vez más, en una situación límite. Todos y todas sabemos que no han sido estos años tiempo fáciles”.

“Está claro que no logamos todo lo que nos propusimos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, nos duelen los bajos ingresos, nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse”.

“No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”.

«Creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos represente en las próximas elecciones generales».

«En estos años elegí soportar algunas críticas o enfrentar maniobras de desprestigio en contra del gobierno nacional y nunca respondí».

«Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político».

«Más allá de las críticas internas y del mayor o menor acompañamiento recibido, no tengo en el frente de todos un solo adversario».

«Para ser mejores debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia y los cuadros para lograr la victoria».