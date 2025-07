Los gobernadores se unifican para conseguir más fondos pero dejan abierta la puerta a un acuerdo por el veto de Milei

Los gobernadores están cada vez más decididos a convertir en ley los proyectos impulsados en el Congreso por más fondos para las provincias, que tienen la media sanción del Senado y esperan ser tratados en Diputados. En este escenario, anticipan que la mayoría de sus diputados dará su voto aunque los más dialoguistas dejan abierta la posibilidad a un acuerdo con el Gobierno para sostener el veto de Javier Milei si las iniciativas completan el trámite legislativo.



«Se van a acompañar los dos proyectos porque no afectan el déficit fiscal, ni el acuerdo con el Fondo Monetario, son fondos de las provincias y en consecuencia no hay argumentos para no votarlos», sintetizó un operador de los gobernadores consultado por Clarín en momentos en que la Cámara de Diputados se prepara para tratar ambas propuesta en la última semana de julio o la primera de agosto.

Una de las iniciativas impulsa una distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias en “forma diaria y automática”. La segunda elimina una serie de fideicomisos para que el impuesto a los Combustibles Líquidos sea repartido en función de los porcentajes fijados en la ley de Coparticipación Federal.

Ambas propuestas fueron aprobadas casi por unanimidad en el Senado y en la oposición advierten que los gobernadores tendrán más poder en Diputados, ya que en la Cámara Baja también tienen representantes Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta).

Los textos ingresaron a Diputados y fueron girados a la comisión de Presupuesto que preside el libertario José Luis Espert, mientras que el proyecto que modifica la ley de Impuesto a los Combustibles también debería ser debatido en el ámbito de la Comisión de Energía y Combustibles, comanda por la libertaria Lorena Villaverde.

Todavía no hay agenda de tratamiento en comisión porque comienza el receso invernal. A eso se suma que las distintas fuerzas políticas estuvieron concentradas estos días en los cierres de alianzas y actividades de campaña. Pero como los gobernadores están envalentonados no se descarta la posibilidad de que los proyectos se traten sobre tablas en la próxima sesión, que sería convocada para debatir los proyectos de financiamiento universitario y la crisis del Hospital Garrahan.

Para eso, la oposición deberá juntar los dos tercios de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas y la misma mayoría deberá sostener para su aprobación porque se trata de dos propuestas que no tienen dictamen de comisión.

Tanto en el kirchnerismo como en Encuentro Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, y Democracia para Siempre, el espacio que responde a Facundo Manes y Martín Lousteau ven difícil que se puedan juntar 172 diputados.

Por ahora, la oposición habla de un total de 155 diputados entre el kirchnerismo (98 votos), Encuentro Federal (15), Democracia para Siempre (12), Coalición Cívica (6) y la izquierda (5). Pero en círculo de los gobernadores también suman a los 3 del bloque Independencia de Tucumán que responden a Osvaldo Jaldo. Es que el gobernador que jugó con el oficialismo plantó bandera y advirtió que «si bien el Presidente tiene todas sus facultades de vetarlas o de judicializarlas, los 23 gobernadores, también tenemos todas las posibilidades, bajo diferentes instancias institucionales y judiciales, de seguir insistiendo».

También cuentan a los 8 de Innovación Federal, fuerza que venía apuntalando los proyectos del Gobierno. El gobernador Gustavo Sáenz viene quejándose que en 2024 recibió unos $420.000 millones menos que en 2023. “No peleamos por recursos para los gobernadores, peleamos por recursos para cada uno de los habitantes de la Argentina”, declaró.

A ellos se suman 2 de Santa Cruz, 2 de San Juan, 1 del Movimiento Popular Neuquino, los santafesinos Roberto Mirabella (PJ) y Mario Barletta (UCR) y hasta la ex libertaria Lourdes Arrieta.

La clave estará en cómo se posicionan los diputados del bloque radical que comanda Rodrigo De Loredo, que tiene 14 votos. Si se replica lo ocurrido en el Senado, donde los representantes de Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) se ausentaron a la sesión al menos 11 estarían acompañando las iniciativas impulsadas por las provincias.

Hay expectativa de que los dos diputados mendocinos y el representante chaqueño terminen acompañando con su voto. Cornejo declaró que tanto el tema del impuesto a los Combustibles como el de los ATN no generan déficit porque son gastos que ya estaban. Los de ATN ya se recaudan, es el 10% de ganancia que se destina a la emergencia y el Impuesto a los Combustibles no lo estamos creando».

Desde Chubut, el gobernador Ignacio «Nacho» Torres calificó de “legítimo” el reclamo de las provincias a la Nación por un reparto más equitativo de los ATN y del Impuesto a los Combustibles, y remarcó que no afecta al equilibrio fiscal.

De esta manera quedaría en 169 diputados y con sólo tres diputados del PRO se alcanzaría los dos tercios. Por eso, la preocupación en el oficialismo porque dentro del bloque amarillo hay al menos dos legisladores que no están siempre alineados al oficialismo. Ellos son el larretista Alvarez González y el cordobés Héctor Baldassi. A ellos se podrían sumar los 8 legisladores que responden a Mauricio Macri, aunque esa posibilidad aún es lejana.

Estos datos son al menos las especulaciones que hacen entre los gobernadores de lo que fue Juntos por el Cambio. No obstante, si no se consiguen los dos tercios, buscarán una sesión para emplazar el tratamiento en comisión de ambas propuestas y fijar un día de sesión lo antes posible.

Las provincias apuestan a que con las leyes aprobadas, el Gobierno se verá obligado a negociar con las provincias para sostener el veto, aunque hasta aquí el presidente Javier Milei mantiene el relato de hacer caer todo lo que afecte al déficit fiscal y anticipó que irá a la justicia para defender su posición.