Los escudos de 4 equipos argentinos están entre los 100 mejores del mundo

Una prestigiosa revista británica elaboró el listado en el que se destacan 10 elencos sudamericanos y en donde los europeos predominan.

La última edición actualizada de la revista inglesa Four Four Two revolucionó las redes sociales con la conformación de un ranking con los 100 mejores escudos de la historia del fútbol. Con esta iniciativa se abrió el debate sobre cuál es el mejor y hubo divertidos idas y vueltas que se se hicieron virales.

¿Qué tiene en cuenta la encuesta? Según trascendió, se tuvo en cuenta la utilización de colores, formas, objetos y hasta animales que aparecen en ellos. Y con la suma de todas esas cosas, se terminó decidiendo por los distintos equipos del mundo que aparecen.

“Desde las insignias mínimas que capturan tu intriga hasta los escudos de armas exagerados que realmente no deberían funcionar, hemos enumerado nuestros 100 escudos favoritos para adornar las equipaciones del fútbol de clubes. Hemos incluido algunas de tus insignias descontinuadas favoritas, logotipos súper modernos e insignias de todo el mundo”, publicó el prestigioso sitio británico, que además aclaró que para evitar discusiones las colocó en orden alfabético.

Los cuatro escudos argentinos que aparecen

Hay 10 representantes de Sudamérica dentro del ranking y el que aparece primer es el de Boca, con la versión desde 1996: “Es quizás la más genial de todas. Un escudo azul y dorado, salpicado de estrellas y marcado con ese CABJ al estilo universitario estadounidense. Es una insignia digna de asociarse con el gran Diego (Maradona)”.

.River: “También presenta letras estilizadas de sus siglas en un diseño de escudo apretado. Pocos escudos en el planeta fútbol son tan conocidos y respetados”.

.Newell’s: “Hay algo en su simplicidad que nos encanta. Negro y rojo con fuente blanca, letras y nada más. Quizás, en el fondo, es el conocimiento de que tanto Maradona como Messi jugaron para el club argentino, lo que hace que este escudo sea tan atractivo”

.San Lorenzo: “El Papa Francisco es un fanático acérrimo y su estadio es increíble. Sin embargo, eso no es todo lo que los hace geniales: nos encanta ese escudo con pasión. Está marcando muchas casillas: escudo, rayas, tipografía elegante y colores elegantes. Muy bonito!”, señala la revista.