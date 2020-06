Los Emmy 2020 y el resto de los premios: cómo serán las ceremonias tras el coronavirus

El 20 de septiembre se realizará la entrega de los Emmy 2020. Será la primera ceremonia luego de la crisis del coronavirus. Cómo sigue el calendario de entregas.

La Academia de Artes y Ciencias de Televisión de Estados Unidos decidió que el 20 de septiembre se realizará la entrega de premios Emmy. Será una ceremonia conducida por Jimmy Kimmel que tendrá todos los recaudos existentes para prevenir el coronavirus.

Jimmy Kimmel

Los Emmy tienen siempre tres ceremonias. Esta vez, dos de ellas, los premios creativos y artísticos se harán de forma virtual el 12 y 13 de septiembre. Además, no habrá fiesta para los premios principales y parte del dinero que se destina a esa celebración se donará a una asociación de apoyo a los intérpretes que se han visto perjudicados en su trabajo por la pandemia, según informó elpaís.com. De todas formas, aún no está si se va a poder realizar una entrega de premios “normal”, con todas las figuras presentes.

La fecha de entrega de los Oscar se retrasó del 28 de febrero al 25 de abril. Pero no es sólo un problema logístico de seguridad en la salud el problema que afecta a la ceremonia, sino también las nominaciones en un año en el que casi no hubo estrenos, y por ende, escasean las nominaciones. Esta situación produjo que se admitan películas que sólo hayan sido estrenadas por streaming, si tenían previsto su paso por las salas de cine y no pudieron hacerlo por la pandemia.