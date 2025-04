Los 11 de Fernando Gago para el Superclásico ante River

El entrenador de Boca parece haber encontrado el equipo en este Torneo Apertura y buscará seguir sumando de cara a los octavos de final de la competencia.

Fernando Gago, entrenador de Boca.

Boca visita este domingo a River en el marco del Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido se disputa este domingo desde las 15.30 horas en el estadio Más Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de TNT Sports y ESPN Premium.

Después de la sólida victoria por 2-0 frente a Estudiantes en La Bombonera, y con el objetivo de cerrar la fase regular con un golpe de autoridad, Fernando Gago tendría casi definido el equipo, aunque mantiene una duda en la delantera. debido a la reciente lesión de Edinson Cavani.

Miguel Merentiel fue titular ante el «Pincha», convirtió un gol y tuvo un muy buen desempeño, pero Milton Giménez es el elegido habitual por el entrenador. El ex Banfield no jugó por un esguince de tobillo y aún no está confirmada su recuperación para llegar al partido frente al Millonario. En ese escenario, “La Bestia” podría repetir como titular, y resta saber si lo acompaña Exequiel Zeballos o si hay un cambio de esquema.

Además, Luis Advíncula le ganó el puesto a Lucas Blondel: el peruano fue titular en el último encuentro y mostró un nivel sólido, por lo que se perfila para continuar desde el arranque.

Por otro lado, una de las bajas más sensibles podría ser la de Ander Herrera. El mediocampista español sufrió un desgarro ante Newell’s hace tres semanas y, aunque trabaja intensamente para estar, su presencia en el Superclásico todavía está en duda.

Boca buscará quedarse con el clásico y meterse con envión en la fase final del certamen, en una visita que puede marcar un punto de quiebre en el semestre que poco a poco va encontrando un rumbo claro luego de la inesperada eliminación de la Copa Libertadores.

La probable formación de Boca para el Superclásico ante River

Si bien todavía el entrenador tiene una semana de preparación, todo indica que los 11 que pondrá serán: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.