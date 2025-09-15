Locura en Río de Janeiro: dos personas saltaron en paracaídas desde el Cristo Redentor

Dos personas aún no identificadas subieron ilegalmente al Cristo Redentor de Río de Janeiro y, desde allí, se arrojaron en paracaídas.

Con esta acción, los paracaidistas pusieron en riesgo su vida y las de las personas que se encontraban en los alrededores.

Un guía de turismo grabó el suceso con un dron, y luego subió el video a las redes. Ahora, los intrusos están investigados por atentar contra el patrimonio cultural de Brasil.

Los peligrosos saltos desde el Cristo Redentor: un testigo clave

En la madrugada del miércoles 10 de septiembre, dos hombres ingresaron al Cristo Redentor y se lanzaron en paracaídas desde allí, según informó el Santuario de Río de Janeiro, organismo encargado de la gestión del espacio.

Las personas habrían subido sin permiso a la icónica estatua de 38 metros de altura y, desde la mano derecha de esta, se tiraron en paracaídas en dirección a la Laguna Rodrigo de Freitas, en la Zona Sur de Río, arriesgando su propia vida y la de las personas que se encontraban debajo.

Un hombre se tiró en paracaídas desde el Cristo Redentor. Foto: captura video

El suceso quedó registrado gracias al guía turístico David Moreira Figueiredo, quien se encontraba en el lugar, donde habitualmente instruye a los turistas que se acercan a visitar el Cristo.

Moreira contó G1 que no conocía a los paracaidistas y que, en un principio, tampoco pensó que el salto desde allí se tratara de un hecho ilegal. «Creí que podría ser un video promocional», dijo al portal de noticias brasileño.

Sin embargo, según dijo, pronto se dio cuenta de que se trataba de un hecho no autorizado. «Cuando notamos movimiento inusual en la entrada, lo supimos. Era un intruso que había entrado sin permiso», explicó David, que se encontraba paseando a un grupo de visitantes.

El guía utilizó un dron para grabar la acción, aunque solo pudo filmar el descenso de uno de los hombres, pues no alcanzó a preparar el dispositivo antes de que el otro lo hiciera. «El primero en saltar no lo pude ver porque se arrojó mientras iba a buscar mi equipo. Cuando volví, solo había uno» relató.

Tampoco logró captar el momento exacto en que saltó el segundo hombre, debido a que la memoria del dron se llenó, pero sí los segundos previos y los posteriores.

Moreira describió cómo el intruso se equilibraba sobre la punta de la mano de la estatua, mientras preparaba su paracaídas: “En diversos momentos, intentaba encontrar la mejor posición, apoyando los pies sobre uno de los dedos de la estatua y moviendo el cuerpo hacia atrás y hacia adelante», especificó.

Ese mismo día, subió el video a su perfil de Instagram, donde tiene más de 17 mil seguidores. «Coraje extremo o pura insanidad», escribió sobre el material audiovisual, mientras que el pie del posteo reza: «¡Un salto atrevido directo de los brazos del Cristo Redentor! Entre el coraje y el peligro, la línea es muy delgada. ¿Tendrías el coraje de arriesgar tu vida solo por unos segundos de video?»

La publicación tuvo más de 5000 likes y alrededor de 700 comentarios, y el video se viralizó por las redes y la web.

Varios de los usuarios reaccionaron de manera negativa, al argumentar que la acción es una falta de respeto hacia el monumento, considerado patrimonio cultural.

De igual manera lo interpretó la Policía Civil de Brasil, que inició una investigación contra los paracaidistas, al entender que cometieron un delito.

Acciones legales: la respuesta del Santuario y la intervención policial

De acuerdo con lo relatado por el propio Moreira, mientras los hombres se encontraban trepados a la estatua, la Policía Militar de Brasil se hizo presente en el lugar, pero no pudo evitar que estos saltaran.

Sin embargo, los intrusos tendrán que verse con la policía, ya que el Santuario radicó una denuncia en la Comisaría séptima de Policía, ubicada en el distrito de Santa Teresa, estado de Río de Janeiro. En ella, acusa a los paracaidistas de violación de la propiedad y de delito contra el patrimonio histórico y cultural de Brasil.

Además, en julio de este año, un paracaidista francés que aterrizó en la zona del Cristo fue imputado por «exponer la vida de otra persona a un peligro directo», delito tipificado en el artículo 132 del Código Penal brasileño. Por tanto, quienes se arrojaron desde el monumento el miércoles, también podrían ser juzgados por esta infracción, que incluye una pena de hasta un año de prisión.

Los paracaidistas que se arrojaron desde el Cristo podrían ir a prisión. Foto: Shutterstock

Según G1, la Policía Civil se encuentra investigando el hecho, para lo que solicitó imágenes de las cámaras de seguridad del Santuario y ordenó un examen forense in situ, con el objetivo de identificar a los responsables.

«La autoridad policial solicitó las grabaciones de las cámaras del Santuario y se realizarán peritajes forenses en el lugar para ayudar a identificar a los responsables. La investigación continúa en curso», dice el comunicado de la policía al que tuvo acceso el medio brasileño.