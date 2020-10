LO QUE FALTABA El empresario Eduardo Cammuso es monotributista

El influyente empresario Eduardo Cammuso se encuentra inscripto en la Afip como monotributista categoría «H». La insólita situación fiscal del presunto dueño de Canal 2, que no figura en el directorio de ninguna de las tres empresas que conforman el multimedio jujeño, se agrava al comprobarse que tampoco se encuentra inscripto en Bienes Personales ni en impuesto a las Ganancias, un tributo que pagan muchos trabajadores muy lejanos a la riqueza. Según las normativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), para adherirse y permanecer en el monotributo la persona «no podrá realizar más de tres actividades o no poseer más de tres unidades de explotación». En el caso de Cammuso eso claramente no se cumple, ya que en Ingresos Brutos registra siete actividades, de las cuales cinco de ellas son personales, superando la cifra estipulada para pasar a ser responsable inscripto.

El empresario figura como prestador de servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de Salud; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial; actividades profesionales, científicas y técnicas; y servicios combinados de gestión administrativa de oficinas.

Las curiosidades en torno al supuesto dueño del Multimedio 2 no terminan ahí. Las tres empresas en donde sus hijas y yerno figuran como propietarios tienen la misma dirección fiscal: Talcahuano 38, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de ellas es «Nortelevisa SA», que provee el servicio de televisión por cable, Radio 2 Jujuy, Antena 2, Radio Ciudad y el portal informativo Jujuy al Momento. Entre las autoridades de esa compañía están Antonella y María Alejandra Cammuso (hijas del hombre de negocios) y también Lucas Puga, su yerno. ¿Eduardo Cammuso? Ausente.

CONSTANCIA EDUARDO CAMUSSO FIGURA COMO MONOTRIBUTISTA CATEGORÍA

CATEGORIA «H»

Otra de las empresas es Telesistema SRL y su servicio principal es colocar en las casas y empresas servicio de internet, tanto por cable como por fibra óptica. Allí, el influyente Cammuso tampoco aparece en la participación del directorio, que tiene como autoridades a María Alejandra Cammuso y su hermana Natalia Fernanda. La otra empresa a la que muchos vinculan con Eduardo Cammuso es Campofer SA, que presta «servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes humanos propios o ajenos». En el directorio vuelve a darse la misma situación que antes: María Alejandra Cammuso y su hermana Natalia forman parte del directorio, en donde no hay huellas de su padre.

No hay que olvidar que el hombre de negocios le reclamaba al Estado provincial una presunta deuda por más de 232 millones de pesos por publicidad oficial. Ese pedido cayó en saco roto cuando la Justicia provincial declaró la imposibilidad del cobro. Además, Cammuso está en el ojo de la tormenta tras la muerte de Elisabeth del Valle Pérez, una empleada de Canal 2 que falleció por coronavirus siendo grupo de riesgo.