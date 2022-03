Lizy Tagliani, furiosa con Leo Alturria tras enterarse que tiene otra amante: «Voy a contar mi verdad»

Ahora apareció otra mujer con la que él habría tenido un affaire con una contadora pública.

Lizy Tagliani anda mal de amores y no lo disimula. Por el contrario, la cómica amenazó con «contar su verdad» luego de enterarse que, mientras intentaba recomponer su relación con Leo Alturria, él tuvo dos affaires.

“De algún modo, él volvió a prometerle la posibilidad de reconciliación”, aseguró Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, pero Liz se enojó porque él, en declaraciones a la prensa, no dijo nada sobre ese acuerdo. Como si ese ninguneo no hubiese sido poco, a Lizy también le llegó la foto de otra mujer que habría tenido un vínculo con Leo pero cuando estaban en pareja. “Una relación de la que ella desconfió en su momento y él le negó”, agregó Rodrigo.

Al ver todo esdto, Lizy le mandó un mensaje a Paula Varela: “Lizy me dijo ‘hay cosas que me han dicho y ahora las voy a averiguar’. Quizás tiene que ver con esto». “Te juro que no doy más. No puedo entender cómo es una persona conmigo y dice otra cosa en la tele. Por la memoria de mi mamá no quiero hablar más del tema, pero si algún día voy a un programa voy a contar toda mi verdad. Y si está él mejor para poder decírselo en la cara”, leyó la columnista.