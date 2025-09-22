Reflejo Jujuy – Liviara, honró a sus santos patrono y festejó su aniversario

Liviara, honró a sus santos patrono y festejó su aniversario

Sep 22, 2025 Locales 0

El pueblito de la puna renovó su sagrada creencia religiosa a la Virgen y al Señor del Milagro y, además, celebró su conmemoración. Con la participación de las autoridades del gobierno de la Provincia, de las empresas mineras y la comunidad en general.

Liviara, continúa con su acción religiosa cada año, siendo el modo de trasmitir costumbres, rituales a las nuevas generaciones y mantener viva la figura divina y la de un pueblo.

En ese contexto religioso y de costumbre, la secretaria de Gestión de la gobernación, Analía Ruíz, en representación del gobernador, habló de la fiesta patronal y de su visita.

“Vine acompañar a este pueblito lleno de amigos en su día, así también, dejo el saludo del Mandatario provincial”, manifestó y agregó, “es hermoso ver la profunda fe de los puneños, intacta, como siempre”.

“Es lindo ver que todas las familias están unidas”, resaltó.

Y sostuvo, “agradecida de recibir la invitación de la comunidad que permite compartir en la creación de este hermoso lugar”.

“Me llevó los pedidos por parte de los vecinos. En los próximos días regresó para seguir trabajando en el crecimiento de Liviara”, concluyó.

Fueron parte; el Comisionado de Mina Pirquita, Rolando Flores; la representante social de la empresa Missing de Mina Pirquita, Telma Zemplin; la presidenta de la Comunidad de Liviara, Edith Trejo, don Eugenio Trejo unos de los fundadores de Liviara y vecinos de la zona.

