Lionel Messi rompió el silencio y habló sobre su continuidad en Barcelona: “No se me ocurre irme”

En medio de versiones que aseguraban que podía irse del equipo catalán, el rosarino fue muy claro: “Si el club quiere, no hay problema en seguir. Quiero ganar otra Champions”.

Luego de que se desatara una dura interna entre Lionel Messi y el director deportivo de Barcelona, Eric Abidal, desde Europa comenzaron a circular versiones que aseguraban que el rosarino tenía ganas de irse del club. El inestable presente del equipo potenció los problemas que hay puertas adentro y son muchos los que afirman que Leo está cansado.

Sin embargo, Messi rompió el silencio con una entrevista con Mundo Deportivo y afirmó que se siente muy bien donde está. De hecho, reconoció que está cómodo: “Vivo muy bien y, si bien extraño muchísimo Rosario, amo Barcelona. Esta es mi casa, estuve más tiempo acá que en la Argentina. Me encanta donde vivo, Castelldefels”.

Y, con una frase, sacó todas las especulaciones del medio: “Si el club quiere, no hay problema en seguir. Quiero ganar otra Champions y seguir ganando Ligas. No se me ocurre irme del Barça”.

La portada del diario Mundo Deportivo .

Lo que está claro, de todos modos, es que Messi llegó a analizar la posibilidad de continuar su carrera en otra parte del mundo. Medios españoles aseguran que ya comenzó a sentir el desgaste y que no descarta cambiar de aire en algún momento.

El escándalo por las difamaciones a algunos de los jugadores desde dentro del club se convirtió en otro de los motivos que hace dudar a Messi. Ocurre que la Junta Directiva de Barcelona habría contratado a una empresa para mejorar la imagen del club y de su presidente, Josep Maria Bartomeu, en las redes sociales y, por otro lado, proteger la reputación y las decisiones del presidente blaugrana, además de erosionar la imagen de jugadores actuales, exjugadores o candidatos a la presidencia.

Bartomeu desmintió todo.

A pesar de que Bartomeu lo desmintió, hay muchas dudas alrededor del caso. Messi ve “raro” que pase una cosa así. “Pero dicen también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto”, admitió.

La vida familiar de Messi

Leo, además, detalló cómo es un día de su vida. “Muy normal, muy pendiente de los nenes. Afortunadamente la profesión me permite pasar mucho tiempo con los nenes. Me permite entrenar e ir rápido a comer con Antonela y recoger a los nenes. Y después, estar pendiente de alguna actividad que tengan o hacer algo con ellos para llegar a la noche, cenar y llegar muertos porque con tres terminamos destruidos. A dormir temprano”, afirmó.

Messi: “Amor Barcelona” .

Y agregó: “Martes y jueves los nenes tienen fútbol y venimos a la Ciudad Deportiva para la escuelita. Llegamos a las siete y media a casa. Tenemos una vida muy normal. Me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida. Para mí, está espectacular y nos adaptamos a eso”.