Leonardo Cositorto le pidió a Javier Milei que le conceda «un indulto»

Desde la cárcel de Bouwer, el líder de Generación Zoe grabó un audio con un insólito pedido al presidente electo.

Leonardo Cositorto, principal imputado por presuntas estafas piramidales de la organización Generación Zoe, continúa detenido en la cárcel de Bouwer, desde donde grabó un audio y le pidió al presidente electo, Javier Milei, que le conceda “un indulto” tras asegurar que no cometió ningún delito y está preso “injustamente”.

“Este pedido es para Javier Milei y espero que estés escuchando esto, que te lo hagan llegar. Lo único que te pido es que por favor escuches este audio”, comienza la grabación de Cositorto desde el complejo penitenciario en la provincia de Córdoba.

La detención de Cositorto, imputado por ser el líder de una “asociación ilícita” y por “estafas reiteradas” contra más de cuatro mil ahorristas, fue detenido el 4 de abril de este año en República Dominicana por agentes de la Interpol y extraditado a Argentina.

El audio de Leonardo Cositorto a Javier Milei

En su audio, habló sobre el día de su detención y aseguró: “El día que me rodearon con ametralladora en la casa y me pusieron contra una pared diciéndome que iban a romper la boca, después de que ya nos venían persiguiendo y destrozando, porque nos allanaron absolutamente todo, hasta las iglesias, porque hubo persecución política, ideológica y de todo tipo hasta destruirnos”.

Leonardo Cositorto mientras era trasladado a Salta, donde fue imputado por 60 estafas y asociación ilícita.

Luego, dirigiéndose a Milei, lanzó: “Te pido a vos que tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence lo que se llama la prisión preventiva”.

Según Cositorto, “esta gente (en referencia a la fiscal Juliana Companys de Villa María) viola de manera permanente, porque (Mauricio) Macri en 2017 les cedió a estos personajes, en la mayoría, que son simplemente fiscales de instrucción, el poder para detener a la gente».

“Ellos pueden en esta ciudad de Córdoba, volver a pedir otro año (de prisión preventiva) en dos partes de seis meses para seguir con la investigación”, agregó en el audio difundido por Radio El Mundo.

El detenido consideró que “eso se conviene en una pena anticipada” y aseguró: “No tengo ningún delito ni enriquecimiento ilícito”.

Por último, le propuso al presidente electo formar parte de su gobierno: “Me pongo a disposición ad honoren para el área que quiera, si no me quiere sumar que no me sume porque igual de todas maneras voy a entrar a la política”.

Leonardo Cositorto era CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal en la que se convencían a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, «el metaverso» y los NFT.