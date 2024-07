Las Leonas debutaron con goleada en los Juegos Olímpicos de París 2024: vencieron 4-1 a Estados Unidos

El seleccionado femenino de hockey sobre césped hace su presentación contra el combinado norteamericano en el estadio Olímpico Yves-du-Manoir.

Las Leonas se enfrentan a Estados Unidos en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las Leonas debutaron de gran manera en los Juegos Olímpicos de París 2024: golearon 4-1 a Estados Unidos en el mítico Estadio Olímpico Yves-du-Manoir. El equipo albiceleste supo sobreponerse a penalidades arbitrales y pudo sacar adelante el encuentro con contundencia.

Los goles fueron de Rocío Sánchez Moccia, Agustina Gorzelany, Julieta Jankunas y Zoe Diaz.

El equipo que dirige Fernando Ferraro es uno de los grandes candidatos a la medalla de oro después de cinco podios olímpicos en sus últimas seis presentaciones: plata en Sydney 2000, bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008 y plata en Londres 2012 y Tokio 2020.

Cómo llegaron las Leonas a estos Juegos Olímpicos de París 2024

Las Leonas llegan a estos Juegos Olímpicos después de quedar en tercer lugar en la Pro Legue 2024 con 34 puntos, producto de 10 victorias, 2 empates, 4 derrotas y 2 puntos bonus. En dicha competencia vencieron 5-4 a Estados Unidos en su segundo partido, con goles de Agustina Gorzelany, en dos oportunidades, María José Granatto, Julieta Jankunas y Eugenia Trinchinetti.

El plantel completo de Las leonas para los Juegos Olímpicos de París 2024

Cristina Cosentino

Juana Castellaro Morello

María José Granatto

Agustina Albertario

Valentina Raposo

Agustina Gorzelany

Victoria Sauze

Sofía Cairó

Sofía Toccalino

Agostina Alonso

Rocío Sánchez Moccia

Pilar Campoy

Eugenia Trinchinetti

Lara Casas

Zoe Díaz

Julieta Jankunas

Clara Barberi (reserva)

Victoria Miranda (reserva)

Valentina Marcucci (reserva)

El grupo de Las Leonas en los Juegos Olímpicos de París 2024

Las Leonas forman parte del grupo B con Estados Unidos, Sudáfrica, España, Australia y Gran Bretaña.

Próximos partidos de Las Leonas en los Juegos Olímpicos de París 2024

.Las Leonas vs. Sudáfrica | lunes 29 de julio

.Las Leonas vs. España | miércoles 31 de julio.

.Las Leonas vs. Australia | jueves 1 de agosto.

.Las Leonas vs. Gran Bretaña | sábado 3 de agosto.