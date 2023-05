Las confesiones de Marixa Balli y Patricia Pacheco sobre la relación que tuvieron con Rodrigo

Las ex parejas del cantante se cruzaron en LAM y contaron íntimos detalles de la etapa que compartieron con él.

Este martes en LAM, Patricia Pacheco estuvo de invitada al programa y habló de su relación con Rodrigo Bueno. En el piso, como panelista, también se encontraba Marixa Balli, quien fue un gran amor del cordobés.

En un ida y vuelta entra las ex del músico, Patricia aseguró: «Él estaba con muchos problemas, quizás no haber avanzado con vos fue parte de protegerte de un montón de cosas».

Y Marixa, atenta a la versión de Pacheco, afirmó: «Yo me distancio de él en un diálogo muy pacífico. Tuvimos que tomar una decisión». «¿Y de qué te protegía?», quiso saber el conductor Ángel de Brito. «De situaciones muy complicadas. Nos sentamos, nos pusimos a hablar. Fue muy duro porque yo siento que estábamos los dos muy enamorados, y la verdad es que cuando él me habló y yo interpreté, porque había vivido situaciones molestas, le dije: ‘sí la verdad es que tenés razón», relató.

«Yo era una molestia. ¿Qué pasa? Soy una mujer con carácter, no tomo, estoy siempre consciente, sé hacer cuentas, sé lo que entra, sé lo que sale, lo cuidaba y lo protegía demasiado», agregó la panelista.

«Yo siempre digo cuando me han preguntado: ‘por qué se distanciaron si se querían tanto’. Bueno, nos distanciamos de mutuo acuerdo. Obvio que había un proyecto, porque en ese momento cuando nos distanciamos fue muy duro», recordó.

En esa misma línea, el conductor del programa preguntó: «¿Seguís enamorada de Rodrigo?». «No, yo lo tengo en el corazón, lo quiero, porque después fue un gran amigo. Y además cuando le pasaba algo acudía a mí», confesó.

Por otro lado, Estefi Berardi insistió con saber a qué se refería con «protergerte», si era por el entorno. «A situaciones que habíamos vivido, que habíamos pasado. Hay muchas cosas que voy a guardar siempre en mí por respeto a él», le contestó. «¿Te daba miedo?», dijo Berardi.

«El me transformó en una bailantera en potencia, entonces miedo no tenía. Pero sí me pareció lógico lo que él me decía. Hasta lo hablé con mi manager, porque era una relación muy fuerte. Tomamos la decisión correcta e hicimos un distanciamiento», cerró Marixa.