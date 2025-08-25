Lamine Yamal blanqueó su romance con Nicki Nicole: la foto que confirma la relación

Las versiones de romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole ya dejaron de ser tan solo rumores luego de que el futbolista español compartiera su primera foto junto a la artista argentina y así blanqueara su relación.

La rosarina se encuentra cumpliendo 25 años este 25 de agosto y lo celebró en España acompañada por su nuevo novio, quien publicó una romántica imagen junto a su novia en sus redes sociales.

Lamine, de tan solo 18 años cumplidos hace poco más de un mes, se mostró vestido muy elegante de camisa y pantalón negro, mientras que Nicki eligió un sensual vestido estampado para recibir el nuevo año.

En la postal se los ve sentados uno al lado del otro, con el futbolista tomando a su novia de la cadera, y ella sosteniendo su mano muy enamorados.

Lamine Yamal blanqueó su romance con Nicki Nicole. Foto: Instagram

El romántico ambiente con el que Yamal sorprendió a la artista fue decorado con globos en forma de corazón, pétalos y un enorme ramo de rosas de color rojo y rosado.

Además, le obsequió una enorme torta del mismo color, aunque la propia Nicki ya había compartido la imagen de otro pastel que recibió, decorada con corazones y la insignia “Happy Birthday”.

Nicki Nicole estuvo entre los invitados de Lamine Yamal. Foto: Instagram

Nicki y Lamine se conocieron el pasado 12 de julio en la polémica fiesta de cumpleaños del jugador del FC Barcelona, a la que también estuvieron invitados los argentinos Duki, Bizarrap y Luck Ra.

Luego, se habló de un video que los mostraba a los besos en un boliche, del que se habrían ido juntos a horas de la madrugada. A aquellos rumores le siguieron coincidencias en las redes sociales e intercambios en los comentarios, que solo alimentaron las versiones.

Nicki Nicole, presente en el celular de Lamine Yamal.

Por otro lado, varios usuarios notaron que Yamal tendría una foto de Nicole, incluso tomada por ella misma, de fondo de pantalla de bloqueo en su celular.

Lo que parecía un primer acercamiento digital tomó otro nivel cuando Nicki se dejó ver con la camiseta del Barcelona en el Estadio Johan Cruyff, en el triunfo 5-0 del equipo de Yamal sobre el Como, de Italia.

Nicki Nicole, viendo el partido del Barcelona.

Lo cierto es que, en aquél momento, su presencia durante el partido entre familiares y amigos del futbolista no pasó inadvertido ya que Lamine fue figura del encuentro al concretar tres de los cinco tantos de la victoria.

Las fotos en el yate que compartieron Lamine Yamal y Nicki Nicole en Mónaco. | Fotos: Instagram

Días después, la pareja fue vista en Mónaco donde sus publicaciones desde el mismo hotel de lujo, The Maybourne Riviera, ubicado sobre un acantilado con vistas al Mediterráneo, los paseos en yate por el Mediterráneo y sus caminatas por la ciudad dejaron bastante claro que estaban juntos allí.

Los paparazzi incluso los capturaron llegando lado a lado a un aeropuerto privado en Barcelona después de su escapada.

Yamine Lamal deslizó que está en compañía de Nicki Nicole a través de sus redes sociales. | Foto: Instagram

Antes de que llegara la confirmación oficial, Yamal subió una historia jugando al videojuego de Play Station Mario Kart, que lo mostraba usando al personaje Roy, que ganó la carrera

Nicki Nicole sumó una nueva coincidencia a los rumores de romance con Lamine Yamal. | Foto: Instagram

Apenas unos minutos después, Nicki compartió exactamente la misma pantalla, destacando su usuario y escribiendo, junto a emojis con corazones, «Soy la mejor”.