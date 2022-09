La Voz Argentina: se definieron los cuatro finalistas que van por la gloria

Después de una larga competencia, el público decidirá si ganará entre Ángela Navarro, Yhosva Montoya, Elías Pardal e Iván Papetti.

El gran final de La Voz Argentina está cada vez más cerca. De los ocho participantes (dos de cada equipo) solo quedaron cuatro que competirán por ser el mejor del certamen.

Ángela Navarro (team Lali), Iván Papetti (team Mau y Ricky), Yhosva Montoya (team Soledad) y Elías Pardal (team Ricardo Montaner) son los cuatro afortunados que lograron llegar a esta instancia del reality y ahora todo depende del público: a través del voto, se definirá quién es el ganador de la cuarta temporada.

Si bien no ha sido revelado cuánto dinero se lleva el ganador, lo más probable es que la suma sea superior a la que se llevaron los finalistas de la edición previa: el primer lugar se llevó medio millón de pesos, el segundo 250 mil y el tercero 125 mil pesos.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina

Elías Pardal

El primer finalista fue Elías Pardal con el 59,1% de los votos del Team Ricardo Montaner. El santafecino, de 26 años, llegó a las audiciones a ciegas para “terminar lo que su padre comenzó”, es decir, dar a conocer las canciones que compuso antes de su fallecimiento este año. El joven se presentó con “Durazno Sangrando” y los coaches se dieron vuelta recién en el último instante de la canción. A partir de ahí, su paso por el programa fue evolucionando hasta llegar a ser protagonista de actuaciones memorables, como por ejemplo, cuando hizo “Tengo” en los cuartos de final o “Ángel” en los octavos.

En las semifinales hizo una espectacular interpretación de “Todo a pulmón” y logró conmover a Ricardo Montaner, quien le manifestó: “Elías tiene una manera muy particular de transmitir, pero él no se lo cree y eso está bueno. Desde que empezó la canción que estoy con los pelos parados”.

Yhosva Montoya

A diferencia de otros participantes, Montoya tiene referencias muy claras y siempre apostó por interpretar canciones de artistas muy populares de habla hispana. Nació en Chubut y tiene 23 años, muchos ya lo conocían antes de su aparición en el programa porque tuvo apariciones muy interesantes en distintos festivales. Su estilo fue perfecto para el Team La Sole y el repertorio con el que se lució fue desde Silvio Rodríguez hasta Los Huayra.

En su evolución en el programa, el joven se animó a ampliar su repertorio de canciones folklóricas y se decidió hacer otro tipo de canciones, como por ejemplo, “Para decir adiós”; pero sin dudas, su mejor hit en el programa fue “La Maza”, que interpretó en los octavos de final.

Iván Papetti

Tiene apenas 18 años y una carrera más que interesante por delante. Papetti es oriundo de San Antonio de Padua y el jurado coincide en algo: su voz grave le da un estilo única a cada unas de las canciones pop que interpreta. Incluso, Lali Espósito dijo que le dan “ganas de hacer el amor” mientras lo escuchaba cantar “A Little Respect”. Otro de los temas con los que se lució como miembro del team de Mau y Ricky fueron “Mambo No. 5″, “Love me tender” y “I dreamed a dream”.

En las semifinales hizo “A little respect” y los nervios le jugaron en contra, se olvidó la letra, pero pudo terminar bien con la ayuda de los coaches. Todos lo alentaron cuando finalizó y mostró su tristeza. “Estás muy movilizado, no te pongas así, no tenes que lamentarte”, le dijo Marley. “Definitivamente, no era mi día”, dijo Papetti y todos volvieron a hacerle el aguante ante el pedido de disculpas del participante. “Me hubiera gustado poder honrar esta canción”, agregó. Pese a eso, avanzó y es firme candidato en la final.

Ángela Navarro

Oriunda de Berazategui, Ángela tiene 22 años y representa al Team Lali. Su amor por la música nació cuando era muy chica y con tan solo 8 años empezó a cantar en un coro que funcionaba dentro de un centro comunitario. A lo largo del programa se lució demostrando su amplio registro en temas muy exigentes como “Mi reflejo” -con la cual no pudo evitar romper en llanto en el escenario-, “Cuando nadie me ve”, “Unstoppable y “Seminare”.

En las semifinales hizo “Mi reflejo” de Cristina Aguilera, y terminó emocionada hasta las lágrimas. “Qué llanto, carajo”, se le escapó a Mau Montaner. Ella agradeció y dijo que aún no se acostumbra a tanta repercusión. Su coach Lali, quien la bautizó como una mujer muy poderosa, le dijo: “Pareciera que no hay desafíos para tu voz, en todas las canciones haces algo que uno no se espera, qué lindo que es disfrutar de tu talento Ángela”.