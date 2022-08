La vecina de Cristina Kirchner tras recibir a militantes en su casa: «Son unos bombones»

Tras la represión del sábado de la Policía de la Ciudad, Ximena Tezanos Pinto ayudó a una joven embarazada que se desmayó en medio de la manifestación y forjó una buena relación con los militantes.

El sábado en medio de la multitudinaria manifestación en apoyo a Cristina Kirchner, Ximena Tezanos Pinto socorrió, junto a un grupo de militantes, a una joven embarazada que se descompensó y los invitó a pasar a la casa, lo que desató una serie de mensajes de afecto y agradecimiento.

Este lunes en diálogo con Jorge Rial, la vecina de la Vicepresidenta habló sobre la movilización sucedida el sábado, donde descartó hechos de violencia para con los vecinos y, entre risas, contó una anécdota de esa tarde: «Entre y salí de casa y nunca recibí una agresión. El sábado me metí en la muchedumbre y una chica se desmayó, llegó el médico, que estaba desesperado porque la chica estaba embarazada, y los hice pasar a casa porque no había espacio. Cuando se recuperó, los dejé salir al balcón y, cuando la foto empezó a viralizarse, me llegaron mensajes preguntándome si me habían tomado la casa».

Fue por esta serie de mensajes, que la mujer y los militantes grabaron un video que se viralizó en Twitter: «A todos los que están preocupados porque dicen que la casa está tomada, miren los bombones que tengo acá, son peronistas», dice Ximena en el video.

Por su parte, Jeremías Antelo le agradeció la ayuda recibida: «@XTezanosP, más conocida como #lavecinadecristina, nos invitó a su casa para poder asistir a una compañera que se descompuso. Gracias Ximena por la buena onda y espero que te podamos persuadir en algún momento».

«Para nosotres no es noticia que no nos odiemos y poder estar con personas que piensan distinto. Siempre la militancia es desde el amor y la alegría. Aunque los medios muchas veces intenten generar otra cosa», agregó junto a una foto con Ximena y sus compañeros.